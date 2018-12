Internazionale se recupera de eliminação na Champions League e derrota Udinese 

Em jogo válido pela décima sexta rodada da Serie A neste sábado (15), a Internazionale e a Udinese se enfrentaram no Giuseppe Meazza. O placar da peleja foi um simples 1 a 0 para o time nerazzurri, o autor do tento foi o artilheiro argentino Mauro Icardi. Após uma eliminação considerada vergonhosa na Champions o time de Spalletti precisava reagir e mostrar que a temporada não esta perdida.

A partida começou com os donos da casa pressionando e buscando mais o gol mas a defesa da Udinese aparecia muito bem deixando a inter presa no meio campo sem conseguir efetivamente criar chances de gol. Este ferrolho do time zebrette foi efetivo, mas nas chances de contra ataque o time também não foi capaz de criar nenhuma finalização na primeira etapa.

Na volta do intervalo, a partida continuava da mesma maneira mas em sua primeira finalização com Mandragora os zebrettes quase chegaram ao gol. A inter por sua vez chegava no gol adversário poucas vezes e quando chegava perdia os gols tendo impressionantes 22 na partida.

A retranca da Udinese só foi batida aos 76' quando o meio campo da equipe Fofana colocou a mão na bola dentro da área cometendo pênalti que foi assinalado com a ajuda do VAR,na batida do pênalti com uma cavadinha espetacular Icardi decretou a vitoria dos nerazzurri.

Com a vitoria a Inter chegou a 32 pontos e se manteve na terceira colocação.Já a Udinese amarga a modesta décima sétima colocação com apenas 13 pontos conquistados.

Os nerazzurri voltam a campo apenas na próxima rodada da Serie A contra o Chievo Verona no sábado(22). Os zebrettes retornam também no sábado contra o Frosinone.