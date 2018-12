Após vitória, Pochettino comemora boa fase do Tottenham: "Foi uma semana fantástica"

O confronto marcou a 100ª vitória de Pochettino no Campeonato Inglês pelos Lilywhites. O número surgiu com uma longa lista de lesionados. O treinador acabou perdendo Jan Vertonghen e Eric Dier, devido a lesões e doenças, respectivamente. Com isso, colocou o meia Oliver Skipp de 18 anos, no qual, ficou impressionado na sua estréia.

"O caráter é tão importante, crença e fé. Isso é o que mais me agradou. Para ver Oliver Skipp fazendo sua estréia (completa) ou Ben Davies atuando como zagueiro com Toby, é uma notícia fantástica para a equipe. O time é o mais importante. Claro, você sempre quer que todos os seus jogadores se encaixem, mas é por isso que a crença em todo o elenco é a coisa mais importante. Hoje foi muito difícil, mas não concedemos uma chance e vencer dessa maneira é tão bom", concluiu.