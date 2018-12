Kovac exalta goleada do Bayern e comemora: "Uma das nossas melhores exibições na temporada"

Na tarde do último sábado (15), na HDI-Arena, o Bayern de Munique goleou o Hannover 96 por 4 a 0, mas continuou ocupando a 3ª posição da Bundesliga, com 30 pontos ganhos, nove atrás do líder Borussia Dortmund. Os gols do embate foram marcados por Kimmich (2'), Alaba (9'), Gnabry (53') e Lewandowski (62').

Após o apito final, em entrevista coletiva, o treinador bávaro, Niko Kovac, avaliou a partida de seus comandados como positiva, mas achou que o placar poderia ter sido maior.

"A equipe jogou muito bem ao longo de 90 minutos e criou muitas chances hoje. O placar de 4-0 não foi alto o suficiente, nós desperdiçamos três chances de quatro gols. Foi bom que a equipe levou a Bundesliga a sério depois da difícil partida contra o Ajax. Fizemos nossa lição de casa e ficamos em um panorama dominante", contou.

Kovac mostrou-se contente com a evolução gradual de sua equipe, depois de uma sequência de resultados ruins: "Estivemos completamente focados desde o início do jogo. Estou cada vez mais consciente de que estamos devagar, mas com certeza mudando a situação", disse.

Por fim, o técnico fez um apanhado geral sobre o desempenho do time, e considerou a partida como uma de suas melhores exibições desta temporada.

"O modo como todos jogaram, tanto na posse como sem a bola, foi muito bom. Essa é a ambição que temos, e temos de persistir de novo e de novo. Foi uma das nossas melhores exibições na temporada, e eu gostaria de fazer um elogio aos rapazes", concluiu.