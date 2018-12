Eintracht Frankfurt supera Leverkusen e encosta no G-4 da Bundesliga

Na tarde deste domingo (16), o Eintracht Frankfurt recebeu o Bayer Leverkusen, na Commerzbank Arena, em partida válida pela 15ª rodada da Bundesliga. O embate terminou com uma vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 1. Os gols das águias foram marcados por Danny da Costa (28') e Filip Kostić (57'). Já o gol dos leões foi anotado por Bellarabi (65'). Os anfitriões ocupam a 5ª colocação, com 26 pontos conquistados, e os visitantes a 11ª, com 17 pontos.

O JOGO

O primeiro gol do jogo foi marcado quase no segundo terço da primeira etapa. Aos 28 minutos, após passe de Filip Kostic, Danny da Costa recebeu a bola e chutou, com o pé direito, em direção ao centro do gol.

Na segunda etapa, aos 56 minutos, os donos da casa anotavam mais um tento. Sébastien Haller serviu Filip Kostic que, no centro da área, de perna direita, estufou a bola no fundo da meta adversária.

Oito minutos depois, o Leverkusen descontou o placar. Leon Bailey cruzou a bola para Bellarabi. O alemão pegou a redonda, com a perna direita e acertou-a, quase sem ângulo, no canto inferior direito do goleiro Kevin Trapp.

O Eintracht Frankfurt volta aos gramados na próxima quarta-feira (19), quando visita o Mainz 05, na Coface Arena, pela 16ª rodada da Bundesliga. Já o Leverkusen visita o Schalke 04, na Veltins Arena, na mesma quarta, também pela 16ª rodada do Campeonato Alemão.