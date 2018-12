Sevilla vence Girona em casa e assume vice-liderança da La Liga

Na manhã deste domingo (16), o Sevilla venceu o Girona, por 2 a 0 no estádio Ramon Sanchez, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Banega, em cobrança de pênalti, e Sarabia.

A partida começou animada, com os Blanquivermellsi incomodando e com os donos da casa também dispostos a jogar para frente. Tanto que aos 7' Ben Yedder já finalizava na rede, só que pelo lado de fora.

Com as duas equipes tocando bem a bola, de bom nível técnico e as defesas prevalecendo, sem grandes oportunidades. Aos 22', a segunda boa chegada, Banega arriscou de fora da área, mas a bola passou longe do alvo.

O Sevilla começava a ter o domínio do jogo, e em nova trama ofensiva aos 27', foi a fez de Escudero receber e finalizar, mas em cima do goleiro adversário. Logo após, Sarabia recebeu grande passe dentro da área, tentou finalização no contrapé de Iraizoz, mas o arqueiro do Girona conseguiu fazer a defesa e colocou a bola para escanteio.

Mesmo com o domínio dos anfitriões, o visitante assustou no final da primeira etapa, em finalização a queima roupa de Stuani, a bola explodiu no rosto de Vaclik, que salvou os Palanganas de forma inusitada. A resposta veio de imediato, com erro na saída de bola, Mesa aproveitou, invadiu a área e finalizou, mas Iraizoz salvou com o pé direito.

O segundo tempo começou com um Girona bem organizado e incomodando, mas com o Sevilla buscando a predominância da partida. Aos 9', pênalti em André Silva, que recebeu na área, deu lindo corte no zagueiro, que cometeu a falta dentro da área. Na cobrança, Banega deslocou o goleiro e abriu o placar.

Em busca do segundo gol, os donos da casa apertavam. Em jogada de inversão da esquerda para a direita, Sarabia pegou de primeira e obrigou Iraizoz a fazer defesa importantíssima. Mas aos 19', não deu para o goleiro, em jogada de pé em pé, Ben Yedder recebeu no lado esquerdo e rolou para Sarabia, dessa vez o camisa 17 não perdoou e ampliou o placar, 2 a 0.

Os visitantes tentavam mostrar que ainda estavam vivos, e aos 25 Doumbia recebeu nas costas da defesa, mas trombou com Vaclik e acabou não conseguindo a finalização. Os donos da casa buscavam os contra-ataques, e foi em um desses que Sarabia serviu Ben Yedder, mas ele não pegou bem e desperdiçou a chance do terceiro gol.



Com a vitória o Sevilla chega aos 31 pontos e assume a vice liderança de La Liga, já o Girona estaciona nos 21 pontos e ocupa a décima colocação.