Liverpool domina clássico com Manchester United e retoma ponta da Premier League

Em jogo válido pela décima sétima rodada da Premier League,Liverpool e Manchester United se enfrentaram no clássico em Anfield neste domingo (16). Os reds venceram por 3 a 1, os tentos da partida foram anotados por Mané e Shaqiri (2x) para o time de Klopp já o gol do united foi anotado por Lingard.

Com essa vitoria impressionante, o Liverpool chegou a marca de 18 jogos invictos na Premier league contando o último jogo da temporada passada, batendo o recorde do clube.

A partida começou em um ritmo impressionante com ambas as equipes buscando o gol mas logo os reds conseguiram dominar o jogo demonstrando toda sua qualidade,chegando ao gol logo aos 24' em belo passe do meia brasileiro Fabinho para Mané que apareceu livre dentro da grande área tendo apenas o trabalho de dominar no peito e acertar belo chute na saída de De Gea.

Após o gol do Liverpool a dificuldade do time de Mourinho em criar situações de gol ficou mais clara já que o time foi obrigado a correr atrás dando mais chances de gol ao adversário,essa dificuldade fica clara ao vermos o número de apenas 5 finalizações tentadas sendo apenas duas no alvo.

Mesmo com toda a dificuldade os red devils chegaram ao empate com Lingard após falha do goleiro Alisson para cortar o cruzamento de Lukaku. A segunda etapa continuava com o mesmo cenário,reds dominando united tentando sobreviver no jogo mas um herói improvável apareceu para dar a vitoria ao Liverpool,Xherdan Shaqiri.

O suiço saiu do banco aos 70' para mudar a historia do jogo marcando os dois gols que deram a vitoria para a equipe aos 73' e 80'.

Com a vitoria os reds chegaram a 45 pontos e ocupam a liderança da competição.Já o United ocupa a modesta sexta colocação com 26 pontos.

O Liverpool retorna a campo apenas na sexta(21) em jogo da Premier League contra o Wolves. Os red devils retornam no sábado (22) também pela Premier League contra o Cardiff.