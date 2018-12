Gallardo lamenta eliminação do River, mas diz que festa pela Libertadores 'tem que continuar'

O River Plate foi eliminado nos pênaltis na semifinal do Mundial de Clubes, para o Al-Ain, time que representa o país-sede do torneio, os Emirados Árabes. Após o jogo desta terça-feira (18), o técnico Marcelo Gallardo falou com a imprensa, destacando a decepção, mas valorizando a conquista da Libertadores semanas atrás.

“Era uma partida perigosa para nós e acabou sendo uma partida perigosa. Sabíamos o que eles iam tentar fazer. Bola parada. Tínhamos que nos defender bem, mas não nos defendemos bem. Chegar na final era o desejo de todos nós. A derrota sempre te deixa ensinamentos, mas a festa tem que continuar”, ressaltou.

O lateral-esquerdo, Javier Pinola, na zona mista, também se pronunciou na mesma linha de pensamento. “Neste momento tenho bronca porque não gosto de perder nada, mas tenho que me tranquilizar. O que aconteceu é inesquecível e é o que vai ficar na história.”

Enzo Pérez perdeu o último pênalti, que deu vantagem e a vaga para o clube local. Amanhã (19) será definido o adversário do Al-Ain, no jogo entre Kashima Antlers e Real Madrid.