The Special Out: José Mourinho é demitido do Manchester United

Surpresa para alguns, consequência natural para outros. O técnico José Mourinho não resistiu aos maus resultados e teve sua demissão anunciada pelo Manchester United nesta terça-feira (18). Em nota oficial, o clube agradeceu o trabalho do português durante dois anos e meio e e desejou sucesso para o seu futuro.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 de dezembro de 2018

Mourinho assumiu o clube inglês no início da temporada 2016-17. Na primeira temporada, venceu o título da Supercopa da Inglaterra e da Uefa Europa League. Em 2017-18, conquistou a FA Cup e o vice-campeonato da Premier League. Porém, na atual edição do Campeonato Inglês, o time ocupa apenas o sexto lugar, com 26 pontos, 19 atrás do líder Liverpool, que venceu por 3 a 1 no último jogo do português no comando dos Red Devils. Esse é o pior desempenho do clube na competição desde 1990/91.

No total, Mourinho comandou o Manchester United em 144 jogos, com 84 vitórias, 32 empates e 28 derrotas, totalizando 58,3% de aproveitamento. Este foi o quarto técnico do clube após a saída de Alex Ferguson, que ficou 27 anos no comando dos Red Devils - David Moyes, o interino Ryan Giggs, Louis van Gaal foram os outros.

O Manchester United anunciou que terá um comando interino até a chegada de um novo treinador. O time volta a campo no sábado (22) para enfrentar o Cardiff City, no País de Gales.