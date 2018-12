Time da terceira divisão, Burton supera Middlesbrough e está nas semis da Copa da Liga Inglesa

Na tarde desta terça-feira (18), o Middlesbrough recebeu o Burton Albion, no Riverside Stadium, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O embate terminou com uma vitória dos visitantes pelo placar de 1 a 0. O gol da classificação do Burton para a semifinal foi marcado por Jake Hesketh (48').

Os donos da casa passaram o jogo todo com uma média de 61% de posse de bola e pressionando seu adversário, mas não conseguiram quebrar a defesa dele de maneira nenhuma e foram eliminados por um time da terceira divisão do país.

O JOGO

No começo do jogo, logo aos 13 minutos, o Boro começava a atacar. Depois de passe de Downing, Wing chutou, mas Collins fez uma excelente defesa e evitou a alteração do placar. Com 31 minutos, Downing cobrou falta perigosa no meio da área, porém o goleiro Collins saiu bem e evitou que a redonda atingisse a cabeça de algum jogador.

Seis minutos depois, o atacante Huggil tentou marcar duas vezes, mas parou nas mãos de Collins. O centroavante quebrou a linha de impedimento adversária e tentou colocar no angulo do arqueiro, mas não conseguiu. Quando ia tentar pegar o rebote, Collins tirou a bola de seus pés.

A segunda etapa já teve um início muito eletrizante, com um gol logo aos 48 minutos. O meio-campista Allen chutou a bola na trave e, no rebote, Hesketh conseguiu esquivar-se dos marcadores e estufar esta no fundo das redes. 1 a 0 Burton Albion.

Aos 83 minutos, o Boro deixou o empate escapar. O zagueiro Flint recebeu um cruzamento pelo lado esquerdo e, dentro da pequena área, cabeceou a bola para fora.

O Middlesbrough retorna aos gramados no próximo sábado (22), quando visita o Reading, no Madejski Stadium, pela 23ª rodada da segunda divisão inglesa. Já o Burton Albion visita o Luton Town, no Kenilworth Road, pela 23ª rodada da terceira divisão da Inglaterra.