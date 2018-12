Claude Puel elogia desempenho do Leicester após eliminação contra City: "Tivemos qualidade"

O Leicester City está eliminado da EFL Cup. Os Foxes fizeram um confronto equilibrado contra o Manchester City, empatando no tempo normal em 1 a 1. Porém, na disputa de penalidades, os Citizens levaram a melhor e venceram por 3 a 1.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Claude Puel lamentou a derrota e a eliminação, mas destacou a dedicação apresentada pelos seus jogadores.

"Claro que é uma decepção. Fizemos um jogo completo, com uma boa estrutura, organização e uma boa performance, principalmente no primeiro tempo. Meus atletas deram o seu melhor. Eles trabalharam duro no campo e mostraram união. Acredito que tivemos qualidade", disse.

Agora o Leicester se prepara para o seu próximo desafio, enfrentar o Chelsea, no próximo sábado (22), fora de casa, no Stamford Bridge. O jogo está marcado para começar às 13h (horário de Brasília)