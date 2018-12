Ribery marca golaço no fim e Bayern de Munique vence Leipzig na Allianz Arena

Em partida disputada na Allianz Arena nesta quarta-feira (19), o time do Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 1 a 0 pela décima sexta rodada da Bundesliga. O resultado mantém viva as esperanças de título do Gigante da Baviera no campeonato.

O triunfo bávaro fez com que o clube empate em número de pontos com o Monchengladbach, ambos com 33, mas os Potros ainda levam vantagem no saldo e seguem na segunda posição, ainda caçando o Borussia Dortmund. Já os Touros, com a derrota, seguem na quarta posição, com 28 pontos.

A equipe bávara fez um primeiro tempo lento e que algumas vezes foi pega de surpresa. Entretanto, o primeiro ataque foi da equipe treinada por Niko Kovac. Aos 25 minutos, Gnabry partiu em velocidade, tocou para Lewandowski, que ficou frente a frente com Gulacsi e finalizou com categoria pro gol. O goleiro desviou com a ponta dos dedos e ela foi na trave.

Os saxões, que apesar de quase terem sofrido o primeiro gol do jogo, faziam boa partida na Allianz Arena. Aos 36, em escanteio cobrado no lado direito, a bola sobrevoou a área e foi na cabeça de Upamecano, que testou na trave.

Na etapa complementar, o Gigante da Baviera voltou a tomar a frente ofensiva. Jogada de Kimmich pelo lado direito e toque para Muller, que fez o pivô para Coman. O francês chutou cruzado e atravessou a área do Leipzig aos 56 minutos.

Momentos depois, mais um ataque perigoso do Bayern. Cruzamento feito por Alaba pela esquerda, Muller resvala na bola e ela passa com muito perigo sobre o gol. Aos 76, o lateral austríaco surgiu muito bem na frente novamente. Depois de falta cometida por Ilsanker, o jogador levantou na área e Sule cabeceou em frente ao goleiro, mas pra fora.

Com o relógio mostrando 78 minutos, placar aberto em Munique, após muita insistência. Passe por elevação feito para Renato Sanches, que dominou, girou e chutou, mas Gulacsi espalmou. A defesa tirou mal e a bola sobrou nos pés de Ribery, que limpou dois defensores de uma vez e bateu na saída do goleiro para marcar. Golaço.

Já nos acréscimos, o Leipzig ainda ficou com menos um e praticamente perdeu a oportunidade de tentar o empate. Ilsanker deu entrada dura em Thiago Alcântara no centro do campo e vermelho para o volante dos Touros. No entanto, Renato Sanches também foi tirar satisfação com o jogador e acabou sendo expulso igualmente. Apesar do clima tenso, o confronto terminou com triunfo dos donos da casa.

As duas equipes voltam a campo no sábado (22). Os saxões enfrentam o Werder Bremen, ás 12h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena, enquanto os bávaros visitam o Eintracht Frankfurt, ás 15h30 (horário de Brasília), na Commerzbank Arena.