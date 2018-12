Solari exalta vitória do Real Madrid sobre Kashima Antlers: "Mérito"

Após a boa vitória sobre o Kashima Antlers (JAP) por 3 a 1, o Real Madrid chega à final do Mundial de Clubes 2018 motivado a levantar outra taça neste ano.

O técnico Santiago Solari, comentou sobre a motivação do gigante espanhol para o mundial de clubes.

“Este time vem dando alegria ao Real Madrid e fazendo coisas como vencer três campeonatos consecutivos. Fechar com três taças seria fantástico para todos os torcedores do Real Madrid e, para este time, um prêmio" , afirmou.

Solari também analisou a vitória da equipe madrilenha contra os japoneses, que fizeram jogo duro mas não suportaram a forte pressão do Madrid.

"Saímos para jogar com intensidade e concentração, tentamos descansar porque fizemos um esforço quando o Kashima exigiu. Os objetivos e a seriedade que todos os jogadores mostraram é por mérito e é por isso que passamos" , expressou.

Sobre uma final de Mundial de Clubes sem o River Plate e sobre a conquista da Libertadores pelo clube argentino, o ex-jogador mencionou que os Milionários já tem o que festejar.

"O River já tem o que comemorar deste ano, eles mereceram. Eles não puderam ir para a final, mas a Copa (Libertadores) conquistaram com mérito" , frisou.

Perguntado sobre o jogo feito por Gareth Bale, que decidiu a partida, o treinador destacou a grande atuação do galês.

"Hoje ele engoliu o jogo, ele fez uma partida sensacional. Ele “comeu” os holofotes, as arquibancadas, as redes, ele mostrou o que é e o que é capaz de fazer, todos nós estamos muito felizes, ele também. Que descanse e coma as redes novamente no sábado", brincou.

No final da coletiva, Solari analisou o torneio de forma breve.

"Nesses campeonatos não é possível encontrar equipes ruins ou regulares, todas são boas. Ou são muito boas ou excelentes, nada menos que isso”, finalizou.