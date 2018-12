Com três gols de Bale, Real Madrid vence Kashima Antlers e garante vaga na final

Em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta quarta-feira (19), o Real Madrid e Kashima Antlers se enfrentaram no estádio Xeique Zayed. O placar da partida foi 3 a 1 para os blancos com 3 gols de Gareth Bale, o gol de honra dos japoneses foi anotado por Shoma Doi.

Quem olha apenas o placar acha que o jogo foi um passeio madridista sobre o Kashima, mas na prática a primeira etapa foi dominada pelos japoneses que criaram as melhores chances antes do primeiro tento do Real.

Com os comandados de Solari desligados e dando muito espaço aos japoneses que tentavam de qualquer maneira chegar ao gol para buscar a vitoria tão inesperada, o tento do Kashima só não saiu pela falta de pontaria de seus jogadores que erraram 5 dos 9 chutes. O domínio asiático foi parado aos 44', quando Bale balançou as redes com um chute cruzado.

Aos 53', a zaga japonesa tentou o recuo para o goleiro e acabou entregando a bola de presente para o galês ampliar a vantagem dos merengues. Na sequência, o camisa 11 ainda fez o terceiro e fechando o caixão dos japoneses que ainda diminuíram a vantagem com Shoma Doi .

Com o resultado, o Real Madrid se classificou para a final e enfrenta o Al Ain, no sábado (22). Já o Kashima volta a campo contra o River Plate também no sábado valendo o terceiro lugar da competição.