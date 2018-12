Após classificação nos pênaltis, Guardiola ressalta: "Tivemos chances de ganhar antes"

Leicester City e Manchester City se enfrentaram pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (18), no King Power Stadium. No tempo regulamentar, a partida terminou no placar de 1 a 1. Nos pênaltis, os Citizens levaram a melhor e ganharam dos donos da casa por 3 a 1 e continuam em busca do bicampeonato seguido da competição.

Em entrevista, Pep Guardiola afirmou que se acostumou em passar dificuldades jogando no King Power. “Foi um jogo difícil, mas isso é normal. É sempre difícil em Leicester”, disse o treinador.

Mesmo a classificação sendo decidida nos pênaltis, o técnico elogiou o rendimento da equipe, mas que poderiam ter conquistado a vitória no tempo regulamentar. “Fizemos um bom desempenho. Claro, nós tivemos chances de ganhar o jogo antes”, afirmou.

Guardiola escalou um time alternativo contra os Foxes. O treinador contou com a volta de De Bruyne e Aguero. O espanhol também escalou o zagueiro Eric Garcia como titular, que fez sua estreia no time profissional e Aro Muric, terceiro goleiro, começou jogando.

“Jogamos com Kevin (De Bruyne) e Sergio (Aguero), que não podem jogar os 90 minutos. Entramos com Eric (Garcia) que tem 17 anos e Aro (Muric), que tem 20”, ressaltou.

No dia 19 de dezembro do ano passado, Leicester e Manchester City jogaram na mesma competição e na mesma fase da EFL Cup. Na ocasião, os Citizens também venceram nos pênaltis, com destaque de Claudio Bravo, que defendeu duas penalidades. O goleiro Aro Muric foi o destaque na disputas de hoje, também fazendo duas defesas. Guardiola elogiou os goleiros da equipe.

“Foi a mesma coisa na temporada passada, quando vencemos nos pênaltis graças ao Claudio (Bravo). Este ano foi Aro (Muric)”, completou o técnico.

Na disputa de pênaltis, Raheem Sterling tentou fazer de cavadinha logo na segunda da cobrança da equipe, mas desperdiçou. O treinador ressaltou que a decisão foi do atleta, mas disse que não houve problemas em ter perdido a cobrança. “Raheem tomou essa decisão, infelizmente ele perdeu, mas tudo bem”, finalizou.

O Manchester City aguarda a definição do duelo entre Arsenal e Tottenham, que jogam na quarta-feira (19), para conhecer seu adversário na semifinal. O outro time já garantido entre os quatro melhores é o Burton Albion, da terceira divisão, que venceu por 1 a 0 o Middlesbrough, da Championship.