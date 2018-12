Barcelona confirma contratação do zagueiro Jeison Murillo, ex-Valencia

O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro Jeison Murillo, de 26 anos que estava no Valencia. O jogador chega ao clube catalão por empréstimo até junho de 2019, mas os Culés possuem a opção de compra no valor de 25 milhões de euros, aproximadamente 110 milhões de reais.

Com mais um defensor no elenco, Murillo vem para disputar a posição com Lenglet, Piqué, Vermaelen e Umtiti que se recupera de uma cirurgia. O colombiano é a primeira contratação dos catalães na janela de transferências, que só abre em janeiro.

Apesar da nacionalidade, o atleta iniciou sua carreira na Udinese da Itália, depois se transferiu para o Granada da Espanha onde jogou quatro temporadas e foi emprestado ao Cádiz e ao Las Palmas, onde se destacou e finalmente foi contratado por um grande clube do futebol, a Internazionale, onde atuou por dois anos e foi emprestado ao Valencia, que repassa o empréstimo para o Barcelona.

Jeison Murillo disputou apenas três jogos pelos Los Che na temporada, o que facilitou a transferência dele para o Barça, onde poderá seguir disputando a Champions League, coisa que não poderia fazer pelo Valencia porque a equipe foi eliminada na fase de grupos.