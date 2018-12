Vinculado ao clube desde 2006, Aréola renova com Paris Saint-Germain até 2023

Nesta quinta-feria (20), o Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato do goleiro Alphonse Aréola, até 2023. Com seu antigo contrato tendo validade até junho do ano que vem, o arqueiro ficaria livre para assinar com qualquer clube a partir de janeiro, mas a equipe francesa não terá mais esse problema.

Aréola chegou ao PSG ainda menino, em 2006, e subiu todas as categorias, até chegar ao profissional. Com 16 anos, em 3 julho de 2009, o atleta assinou seu primeiro contrato como profissional. Hoje, aos 25 anos, ele soma 85 partidas totais, conquistando 8 troféus, sendo dois Campeonatos Franceses (2013, 2018), duas Copas da França (2017, 2018), duas Copas da Liga (2017,2018) e dois Troféus dos Campeões (2016, 2017).

Para ter mais chances de jogar, o goleiro foi emprestado três vezes de 2013 pra cá. O francês passou, na França, por Lens e Bastia, e na Espanha pelo Villareal. Em 2016, o jogador retornou da La Liga, e está no no time parisienses até hoje. Nessa temporada, o camisa 16 tem alternado sua posição com o renomado Gianluigi Buffon, e por isso não tem jogado a maioria das partidas.

Após a assinatura do novo vínculo, Aréola comentou sobre a emoção de renovar com o clube que o mostrou para o mundo. Além disso, também expressou sobre sua vontade de conquistar mais títulos.

"Foi muito importante para mim continuar minha carreira e meu progresso no Paris Saint-Germain. Este clube não é apenas o meu treinador de clube, é também o meu clube de coração, eu cresci lá e descobri o nível muito alto. Meu clube me dá essa chance de perseguir ambições muito altas, ao lado de excelentes colegas de equipe. Com o apoio contínuo de nossos apoiadores, ainda temos páginas maravilhosas para escrever juntos. Eu acredito fortemente no meu clube e a oportunidade de viver momentos inesquecíveis", contou.

O presidente do Paris, Nasser Al-Khelaïfi, falou sobre a importância de ter um jogador que está a tantos anos na instituição, destacando a lealdade e as virtudes técnicas.

"É com grande alegria e orgulho que estamos estendendo o contrato de. Alphonse é um dos mais belos símbolos da excelência do nosso centro de treinamento. E nós apreciamos, assim como nossos apoiadores, a lealdade que ele expressa em relação ao seu clube através de sua escolha de aderir a longo prazo. Desde seus primeiros passos no clube, Alphonse mostrou um desejo fantástico de progredir com seus treinadores e seus companheiros mais experientes. Seu prolongamento é um forte sinal da confiança que depositamos e continuaremos a colocar nos jogadores que treinamos", disse.

NÚMEROS DE AREOLA NA TEMPORADA 2018/19 PELO PSG

Ligue 1

Partidas disputadas: 9

Jogos sem tomar gols: 5

Média de gols sofridos por partida: 0.7

Liga dos Campeões

Partidas disputadas: 3

Jogos sem tomar gols: 0

Média de gols sofridos por partida: 2