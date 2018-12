Zola quer revanche do Chelsea contra Tottenham na Copa da Liga: “Feliz que vamos enfrentá-los”

O Chelsea venceu o Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19). O gol foi marcado por Eden Hazard já nos acréscimos. Na semifinal, o confronto será contra o Tottenham.

O assistente técnico, Gianfranco Zola, que comandou o time na partida contra os Cherries, falou sobre o sorteio que definiu o adversário na semifinal. “Poderia ter sido melhor, mas está bem, estamos na semifinal. Estamos ansiosos para desafiar o Tottenham novamente depois da forma que eles nos venceram recentemente.”

Ele ainda falou sobre a partida e o desempenho do adversário. “Foi um jogo muito difícil. O Bournemouth é uma boa equipe. Eles fecharam bem os espaços, só ficando mais forte", elogiou.

Para ele, o jogo mudou com as entradas de Pedro e Hazard. “Nós conseguimos o gol porque eles fizeram a diferença. A gente sabe que Eden é o tipo de jogador que, mesmo por 20 minutos, faz a diferença. Igual com o Pedro. Ele foi excelente.”

Por fim, ele elogiou a entrega de Roben Loftus-Cheek. “Ele mostrou muita aplicação e sacrifício quando ele jogou como meio-campo. Ele ficou cansado com a chegada do fim do jogo, mas não deixou a equipe na mão.”

Próxima partida do Chelsea é pela Premier League, contra o Leicester City, no sábado (22).