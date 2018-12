Reus comemora vantagem do Dortmund na liderança: "Estou orgulhoso da equipe"

O Borussia Dortmund venceu o Borussia Monchengladbach, na tarde desta sexta-feira (21), no Signal Iduna Park. A partida válida pela 17ª rodada da Bundesliga foi marcada pelos gols de Jadon Sancho (42') e Marco Reus (54'), do lado dos donos da casa, e Christoph Kramer (45+1') do lado dos visitantes.

Após o término da partida, na zona mista, o meia Marco Reus destacou o desempenho tático do time que, segundo ele, foi essencial para vitória. Além disso, o alemão também elogiou seus companheiro.

"No começo foi muito difícil. Foi importante para nós ter paciência e manter as fendas estreitas. Julian Weigl e Ömer Toprak fizeram isso hoje. Estou orgulhoso da equipe. Ela cortou tudo. Especialmente no segundo tempo, jogaram com vontade", disse.

Reus comentou sobre o quanto ele e seus colegas de equipe se empenharam para conseguir a vitória, pois tomaram a derrota contra o Dusseldorf como um aprendizado.

"Foi difícil para Paco, Mario (Gotze) e eu entregar resultado e correr. Analisamos a derrota no jogo contra o Düsseldorf, e esse desempenho não deveria ter acontecer conosco. Mas somos apenas humanos. O primeiro tempo demandou muita energia da nossa parte", contou.

Por fim, o meia mostrou-se feliz com a vitória, e espera que o Dortmund consiga manter um alto nível de performance: "Esperamos que todos permaneçamos saudáveis ​​e continuemos a nos apresentar em um alto nível. Assim, muitas coisas boas serão possíveis", concluiu.