Kloop traça pontuação para título do Liverpool na Premier League: "Uns 105 pontos"

O Liverpool continua firme e forte no topo da tabela da Premier League. Na tarde dessa sexta-feira (21), os Reds venceram o Wolverhampton, por 2 a 0, jogando fora de casa, no Molineux Stadium. O resultado deixou os Liverbirds com 48 pontos, quatro a frente do vice-líder Manchester City.

Com uma boa vantagem no topo da tabela, o torcedor vermelho ficou empolgado e já está sonhando em título. Para o técnico Jurgen Kloop, para ganhar um torneio tão competitivo, seu time precisa de uma pontuação excepcional.

Não sei quantos (pontos) serão necessários essa temporada. Os outros times jogam amanhã e dependendo dos resultados acho que três ou quatro clubes terão mais de 40 pontos antes do natal, o que é excepcional. Se você quer ficar na frente, precisa de uns 105 pontos. Mas eu não penso nisso, não pensava antes e não penso agora.", disse.

Sobre a atuação, o treinador elogiou a postura de sua equipe, que mesmo com uma forte chuva, conseguiu fazer um bom jogo e vencer o confronto.

"Achei muito madura (a atuação). A chuva fez as coisas um pouco mais complicadas. A melhor coisa foi manter o controle e a posse da bola. Fizemos isso. Os garotos estavam muito focados, então foi um bom jogo e uma vitória merecida", finalizou.

O Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira (26), no feriado do Boxing Day. Os Reds recebem o Newcastle, em Anfield e a partida está marcada para às 13h30.