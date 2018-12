Real Madrid goleia Al Ain e conquista inédito tricampeonato do Mundial de Clubes

Pela terceira vez consecutiva, o Real Madrid ficou com o título do Mundial de Clubes. A equipe do técnico Santiago Solari venceu o Al Ain pelo placar de 4 a 1, com gols de Modric, Llorente Sérgio Ramos e um contra e de Shiotani para o Al Ain.

Com a bola rolando, os Blancos assustaram logo nos primeiros minutos. Llorente subiu pela esquerda e cruzou na área, Lucas Vásquez fez a diagonal e a trave evitou o gol.

Como já era esperado, os espanhóis comandavam as ações em campo. Mas, para a surpresa de todos, aos 12 minutos, Marcelo recuou uma bola e ela sobrou para El Shahat, que avançou ao ataque. Já na área, o atleta cortou a marcação, tirou do goleiro e finalizou, mas Sérgio Ramos apareceu quase em cima da linha para impedir.

Na resposta, o Madrid abriu o placar em Abu Dhabi. Benzema recebeu na área, dominou com o peito e tocou para trás, onde encontrou Modric, que chutou de fora da área, colocando a equipe na frente.

O Al Ain também colocou a bola na rede, mas o lance foi invalidado. Caio Lucas recebeu lançamento e estufou a rede, porém, a arbitragem marcou impedimento.

Com maior posse de bola, o Real teve a oportunidade de ampliar ainda na primeira etapa. Aos 38’, Bale recebeu na área e mandou de cabeça, mas o goleiro Khalid Eisar se esticou todo para mandar pra fora. Na sequência, Kroos cobrou escanteio e a bola ficou para Modric, que de primeira soltou a bomba e novamente Khalid fez boa defesa.

Na segunda etapa, aos 4 minutos Modric tirou de dois e mandou pra área, Fayez tentou tirar, mas a bola sobrou pra Bale, que tentou uma bicicleta, mandando pra fora. Aos 9’, o time asiático subiu ao ataque, mas sem levar perigo. Yasalem recebeu de Abdulrahman e chutou sem ângulo.

Aos 14 minutos, Llorente ampliou para os madridistas. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele, que, de primeira, soltou a bomba e balançou a rede.

Depois de marcar o segundo gol, o Real Madrid diminuiu o ritmo, trocando passes com tranquilidade. O Al Ain por sua vez esperava pela oportunidade para sair ao ataque. Aos 28’, o goleiro Kadhir Eisa lançou a bola para Caio Lucas, que tirou de Courtois e arriscou, mas o belga conseguiu se recuperar.

Para confirmar ainda mais o favoritismo do time merengue, aos 32’, Sérgio Ramos fez o terceiro gol da partida. Após cobrança de escanteio, novamente, o zagueiro subiu sozinho e mandou de cabeça para a baliza de Kadhir.

O Al Ain ainda descontou com Shiotani. A equipe cobrou falta e Shiotani, de cabeça, colocou no ângulo de Courtois, diminuindo a diferença.

O brasileiro Vinicius Junior, que entrou na reta final, fez bela jogada que resultou no quarto gol do Real. Ele recebeu pela esquerda, avançou e chutou, a bola desviou na defesa e foi parar no fundo do gol, garantindo a vitória por 4 a 1.