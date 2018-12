Schalke 04 bate Stuttgart fora de casa e volta a vencer após quatro rodadas

O Schalke 04 garantiu a vitória contra o Stuttgart neste sábado (22) por 3 a 1 jogando fora de casa, na Mercedes-Benz Arena, pela 17ª rodada da Bundesliga. Com gols de Skrzybski, Salif Sané e Ahmed Kutucu, os azuis reais conquistaram três pontos e subiram na tabela de classificação, agora em 13º, com 18 pontos. Nicólas González descontou para o time da casa.

O início de partida foi melhor para o time da casa, o Stuttgart teve chances claras na área adversária. Porém, o jogo virou aos 10 minutos, com o Schalke abrindo o placar com Skrzybski em bela jogada de Konoplyanka e Bastian Oczipka, deixando o jogador livre para marcar. O time dos mineradores levava uma formação diferente da usual. O marcador, Konoplyanka e Suat Serdar vieram entre os titulares. Mesmo com a vantagem no placar, o time azul manteve a calma e recuou. Isso fez com que os donos da casa aproveitassem para buscar chances e o empate. O capitão Fahrmann garantiu que o Schalke não tomasse o empate ou até mesmo a virada em grandes lances, como o de Emiliano Insua no canto superior. No final da primeira etapa, Schöpf também levou susto para a equipe adversária, sem sucesso.

O segundo tempo começou agitado, com Nicólas González quase acertar as redes após descuido de Farhmann em mal posicionamento. Mesmo com a pressão em cima dos donos da casa, o Schalke buscou aumentar a vantagem. Weston Mckennie buscou o gol duas vezes, com cabeçada perigosa que acabou indo por cima das redes, e o chute salvo pelo goleiro Zieler. Mesmo com toda luta e defesa, Salif Sané respondeu e aproveitou descuido para ampliar.

Os anfitriões responderam com González marcando de falta, 2 a 1. O Stuttgart continuou a buscar o empate, mas não demorou para o atacante jovem do Schalke, Ahmed Kutucu, marcar seu primeiro gol pela Bundesliga. No final da segunda etapa, o Stuttgart ainda procurou a mudança pelo placar, mas não conseguiu furar a defesa dos azuis. Com resultado final de 3 a 1, o Schalke garantiu mais pontos e subiu para 13ª na tabela. Já o Stuttgart, permanece na zona de rebaixamento com o 16º lugar.

Na próxima rodada, a 18ª na Bundesliga, o Schalke enfrenta o Wolfsburg em casa, na Veltins Arena, no domingo (20), às 15h. Já o Stuttgart recebe o Mainz, no sábado (19), às 12h30.