Ribéry marca dois, Bayern goleia Frankfurt e assume vice-liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique visitou o Eintracht Frankfurt na Commerzbank Arena, pela 17ª rodada da Bundesliga. O embate foi marcado por uma vitória dos bávaros pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Franck Ribéry (35, 78'). Com esse resultado, os treinados por Niko Kovac alcançaram a 2ª posição do Campeonato Alemão, com 36 pontos, ficando seis pontos atrás de seu rival, Borussia Dortmund. Já as Águias de Frankfurt ocupam a 5ª colocação, com 27 pontos conquistados.

A PARTIDA

Logo aos dois minutos, o Bayern de Munique tentava tirar o zero do placar. Ribéry concedeu um lançamento rasteiro para Alaba que, bem marcado, acabou perdendo a bola. Com quatro minutos, os anfitriões criaram um lance de perigo. Pelo lado direito do campo, Danny da Costa cruzou para Haller. No momento do centroavante finalizar, o goleiro Neuer chegou para abafar.

Aos 10 minutos, as Águias de Frankfurt chegavam mais uma vez. Em um contra-ataque, Jovic e Heller tabelaram e passaram pelo zagueiro Boateng, e o primeiro chutou a pelota perto da trave direita do arqueiro bávaro. Nos sete minutos seguintes, Danny da Costa lançou a bola pelo alto para Gaćinović que, de perna direita, colocou a bola por cima da meta.

Com 24', o marcador quase foi alterado, acidentalmente. Ribéry correu pelo flanco direito e alçou a bola na área para tentar atingir algum companheiro de equipe. Entretanto, ao invés disso, Gaćinović tentou cortar a bola e quase empurrou-a para o gol. Dez minutos depois, a equipe da Baviera marcou. Depois de falha de N'Dicka, Muller tomou a posse da bola, passou para Lewandowski. O polonês serviu Ribéry que, sozinho, estufou a bola no fundo das redes dos donos da casa.

Aos 43 minutos, quase mais um do Bayern. Lewandowski cruzou para Muller que, de cabeça, acertou a redonda na trave. O segundo tempo começou e, aos 58', depois de cruzamento de Danny da Costa, Jovic quase alcançou a pelota, mas esta somente passou perto da trave esquerda. Com 70 minutos, mais um ataque do Frankfurt. Jonathan de Guzmán (entrou no lugar de Gaćinović), pelo lado esquerdo do campo, passou em profundidade para Jovic. O sérvio infiltrou a área bávara e bateu, de pé esquerdo, mas a bola foi para fora.

Oito minutos depois, mais um gol do Bayern. Ribéry entrou na área tabelando após uma tabela com Joshua Kimmich e, de perna direita, deslocou Trapp e chutou. A pelota bateu na trave e entrou no gol dos donos da casa. 2 a 0. Aos 88', o Bayern fez o terceiro gol. Rafinha partiu pelo lado direito e tentou cruzar para Lewandowski. A trajetória da bola foi diferente da que o lateral-direito esperava, e encobriu o goleiro do Frankfurt. Os bávaros fecharam o embate com chave de ouro.

Os comandados por Niko Kovac retornam aos gramados em 2019, no dia 18 de janeiro, quando visitam o Hoffenheim, na Rhein-Neckar Arena, pela 18ª rodada da Bundesliga. Já o Frankfurt enfrenta o São Paulo, no dia 10 de janeiro, no Al Lang Stadium, em partida válida pela Flórida Cup.