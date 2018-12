Kai Havertz brilha e Bayer Leverkusen vence Hertha Berlin pela Bundesliga

O Bayer Leverkusen derrotou por 3 a 1 o Hertha Berlin, na BayArena, na tarde desde sábado, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. Como era de se esperar, nenhum confronto entre os clubes terminou sem gols, e a Velha Senhora não conseguiu marcar em uma de suas 23 visitas. Volland, Havertz - duas vez balançaram as redes para os mandantes. Já Torunarigha descontou para os visitantes.

A equipe Renânia do Norte-Vestfália esteve mais posse de bola: 57%. Por outro lado, finalizou sete vezes em direção ao gol, um a menos que o time da capital alemã. Contudo, quem assustou no início do primeiro tempo foram os donos da casa. Lukás Hrádecky enfiou para Kevin Volland, o atacante achou espaço, mas a finalização parou na trave.

Aos 4’, Volland não desperdiçou. O chileno Aránguiz cruzou rasteiro, o camisa 31 chutou de primeira, pegando o goleiro Jarstein no contrapé. A Velha Senhora tentou responder. Mittelstädt deu bom passe em profundidade, Selke mandou no centro do gol, facilitando a vida de Hradecky.

Aos 23', Jordan Torunarigha recuou para Hrádecky, que dominou mal. Atento na jogada, Kai Havertz só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Na sequência, o Hertha diminuiu a vantagem com Torunarigha. Em cobrança de escanteio, Fabian Lustenberger cabeceou para trás e o defensor bateu de primeira, sem chances para o goleiro de Leverkusen.

Assim que a bola rolou na segunda etapa, o time da casa fechou o marcador. Aos 48', Aránguiz alçou para Kai Havertz que ficou atento ao quique da bola e encobriu o goleiro.