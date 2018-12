Internazionale sai na frente, desperdiça chances e cede empate ao Chievo nos acréscimos

Neste sábado (22), a Internazionale enfrentou o Chievo Verona pela décima sétima rodada da Série A. A Clivensi, jogando em casa, saiu atrás do placar após gol de Perisic para a Beneamata, mas conseguiu empatar com Pellissier nos últimos momentos e terminar a partida no 1 a 1.

A primeira grande oportunidade da partida só saiu aos 28 minutos, em finalização de Icardi. O argentino pegou um cruzamento de primeira e mandou pro gol, mas Sorrentino conseguiu espalmar. Nainggolan foi na sobra e chutou pra fora.

No entanto, dez minutos depois, a Inter conseguiu abrir o marcador e foi um golaço coletivo. Construção da jogada começou desde a defesa, com os dois zagueiros, até que a bola chegou em João Mário. O gajo fez linda enfiada de bola para Icardi, que limpou a marcação e deixou com D'Ambrósio na esquerda. Ele cruzou rasteiro e Perisic só completou aos 39 minutos.

Ainda deu tempo do time nerazzurri quase fazer o segundo, já perto dos acréscimos. Devolvendo o presente do primeiro gol, Perisic fez lindo passe para João Mário, que ficou frente a frente com o goleiro, mas se enrolou ao finalizar de carrinho.

Na volta para o intervalo, mais Inter pra cima do Chievo. Bastante recorrido na partida, Perisic deixou com Icardi, que deu um drible desconcertante no zagueiro e chutou. Sorrentino pulou e evitou o que seria um golaço do camisa 9.

A equipe de Verona acordou após a pressão da Beneamata e por pouco não empatou. Levantamento feito para Pelissier, que emendou uma bicicleta e Handanovic fez linda defesa para salvar a pele de seus companheiros aos 59.

O tempo passava e os dois começavam a entrar em estado de tensão pelo resultado, que pressionava ambos, mas de jeitos diferentes. Até que aos 91, já nos acréscimos da partida, tudo mudou. Ligação direta ao ataque, Stepinski desviou de cabeça e a bola sobrou para Pelissier, que só deu um toque por cima do goleiro para igualar tudo e dar pontos finais ao jogo.

Com esse resultado, a Inter perde a oportunidade de encostar nos dois primeiros colocados, Napoli e Juventus. O time de Milão chega a 33 pontos e segue na terceira colocação. Já a Gialloblu permanece na lanterna do campeonato, com apenas 5 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (26). A Beneamata enfrenta o Napoli, ás 17h30 (horário de Brasília), em casa, enquanto o time de Verona joga mais cedo, ao 12h (horário de Brasília), diante da Sampdoria.