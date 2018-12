Com dois de Aubameyang, Arsenal supera Burnley e se aproxima do G-4 da Premier League

No Emirates Stadium, o Arsenal recebeu o Burnley e bateu os comandados por Sean Dyche pelo placar de 3 a 1. O embate válido pela 18ª rodada da Premier League terminou com dois gols de Pierre-Emerick Aubameyang (14 e 47'), um de Iwobi (90') e um de Ashley Barnes (62'), colocando os Gunners em uma vantagem maior ainda sobre o 6º colocado, que está 11 pontos atrás.

O JOGO

A partida começou a todo o vapor, com uma chegada dos donos da casa ao ataque logo aos dois minutos de jogo. Maitland-Niles recebeu na corrida pelo lado direito e chutou, mas parou nas mãos do goleiro Joe Hart. No rebote, o zagueiro Tarkowski foi mais rápido que Aubameyang e cortou sua conclusão. No lance seguinte, Barnes recebeu um passe de Westwood que quebrou as linhas defensivas do Arsenal. O centroavante, no lado direito do campo, não colocou muita força no chute, mas, mesmo assim, obrigou Leno se esticar.

Seis minutos depois, mais Arsenal no ataque. Pelo lado esquerdo, Lacazette cruza na direção de Aubameyang. A bola passa por cima da cabeça do gabonês, mas Elneny apareceu por trás para tentar fazer a conclusão. Quando o egípcio armou o chute, a defesa do Burnley o bloqueou.

Depois de tanta insistência, aos 14 minutos, os donos da casa abriram o marcador. Do lado direito, Ozil abriu espaços da defesa dos Clarets em um lance brilhante e inverteu o jogo no outro extremo para Kolasinac. O lateral-esquerdo serve a redonda para Aubameyang, que concluiu para o gol e estufou-a no fundo das redes. 1 a 0.

Com os ânimos a flor da pele, aos 34 minutos, o zagueiro Sokratis e o atacante Barnes se estranharam e começaram a brigar. Antes que alguma agressão mais grave ocorresse, jogadores de ambas as equipes separaram seus companheiros.

A segunda etapa mal começou e o Arsenal já tinha aberto o placar, com mais um de Aubameyang. Aos 47', depois de roubar bola na defesa, Guendouzi lançou Kolasinac no flanco esquerdo, que tocou para Lacazette. O francês recebeu no meio e esticou a bola na direita para Aubameyang que, com muita força, ampliou o marcador no Emirates.

Aos 62 minutos, o Burnley descontou o placar. Depois de cabeçada do zagueiro Mee, um bate-rebate na área começou. Na sobra, a bola sobra para Barnes que, enfurecido, chutou a bola com muita potência para dentro das redes dos donos da casa.

Com 90 minutos, para fechar o caixão, mais um gol do Arsenal. Ozil carrega a bola pra dentro da área, bate de esquerda, mas a bola para na defesa. Na sobra, Iwobi (entrou no lugar de Lacazette) supera o goleiro Hart e coloca a bola pra dentro. 3 a 1.

O Arsenal retorna aos gramados na próxima quarta-feira (26), quando vista o Brighton, no Falmer Stadium, pela 19ª rodada da Premier League. Já o Burnley recebe o Everton, no Turf Moor, também pela 19ª rodada da Liga.