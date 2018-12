Leicester surpreende e derrota o Chelsea em Stamford Bridge

Em partida disputada pela penúltima rodada do primeiro turno da Premier League, Chelsea e Leicester fizeram um jogo em que o placar não traduz o que foi jogado dentro de campo. O time de Maurizio Sarri impôs seu estilo de jogo durante os 90 minutos, mas foi castigado com um gol isolado dos comandados por Claude Puel.

A partida foi marcada pelo time do Chelsea mantendo a posse de bola o tempo todo e tentando sufocar a defesa do Leicester. Mas, com muitas finalizações e pouca efetividade, os Blues não conseguiram marcar em momento algum, enquanto os Foxes ficavam na esperança de um contra-ataque para conseguir um gol surpreendente.

Após um primeiro tempo com números exorbitantes a favor do time Londrino, a segunda etapa manteve o mesmo roteiro. Os mandantes atacavam e os visitantes se defendiam na esperança de uma jogada em velocidade. Ela saiu aos 51 minutos, com uma bola enfiada de Maddison para o artilheiro Jamie Vardy abrir o placar e sacramentar a vitória do Leicester.

Esse resultado não tirou o Chelsea da zona de classificação para a Champions League, mas afastou a equipe de chances de título, enquanto os Foxes garantiram mais três pontos, que podem ser importantíssimos caso o clube queira brigar por algo além de um campeonato de meio de tabela. As duas equipes voltam a campo pela Premier League na quarta-feira (26).