Neste sábado (22), o Bayer Leverkusen recebeu a visita do Hertha Berlin e saiu vencedor pelo placar de 3 a 1. O show ficou ponta do garoto Kei Havertz, que marcou duas vezes e evitou que o empate fosse o resultado na BayArena.

Após o embate, o técnico aspirina, Heiko Herrlich, comentou sobre os principais acontecimentos do triunfo de sua equipe. O técnico exaltou apresentou os números do Leverkusen nos últimos meses e comparou com a última temporada.

"Dos últimos seis jogos da liga, temos 13 pontos. Estamos indo na direção certa. Temos três gols a menos do que na última temporada e temos tudo para acrescentar pontos suficientes na segundo turno para alcançar nossos objetivos", declarou.

Ao falar sobre a vitória, o comandante não escondeu a felicidade pelo resultado, mas também destacou que o time do Hertha foi perigoso após descontar quando o placar se encontrava 2 a 0.

"Estou feliz com a vitória. Tentamos desde o começo controlar o jogo e nós tomamos a liderança no início. O segundo gol foi um presente, mas eles marcaram e entraram no jogo. Mostraram que eles podem ser perigosos", disse.

Entretanto, o contra-tempo no gol de Torunarigha não prejudicou o que viria a ser o triunfo aspirina, que para o treinador, foi mais do que justa."Ganhamos de uma maneira muito merecida! Hoje tentamos impor um jogo rápido com poucos contatos. Mas o gol de Volland nos deu uma boa vantagem", afirmou.

O Bayer Leverkusen volta a campo apenas no ano que vem, no dia 19, sábado. A equipe recebe a visita do Borussia Monchengladbach ás 12h30 (horário de Brasília).