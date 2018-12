Leverkusen demite Heiko Herrlich e anuncia técnico Peter Bosz para sequência da temporada

Na manhã deste domingo (23), o Bayer Leverkusen anunciou a saída do técnico de 47 anos Heiko Herrlich, e do auxiliar técnico Nico Schneck. O alemão deixou o clube na 9ª colocação da Bundesliga, com 24 pontos ganhos.

Para substituí-lo, os Leões contrataram Peter Bosz, ex-Borussia Dortmund. O holandês teve destaque internacional quando treinou o Ajax na temporada 2016-17, levando a equipe ao vice-campeonato da Liga Europa. Ele assinou um contrato até junho de 2020, e terá Hendrik Krüzen como seu auxiliar técnico.

Em entrevista coletiva concedida ao site do clube, Rudi Völler, diretor de esportes, agradeceu a passagem de Herrlich, mas considera que o trabalho do treinador começou a estagnar.

"Heiko Herrlich deu um importante impulso à nossa equipe no ano passado depois de uma temporada muito difícil e voltou aos negócios internacionais. Até o final, tivemos a convicção e a vontade de fazer uma aposta nele como treinador principal. Infelizmente, uma estagnação no desenvolvimento da equipe não é mais tolerável. Mesmo que tenhamos feito a conexão com os locais internacionais novamente no final do ano, estamos em uma situação que torna necessária uma mudança de técnico em nossa visão após uma metade de temporada insatisfatória", disse.

Por fim, o diretor rasgou elogios à filosofia de trabalho adotada por Peter Bosz, destacando o trabalho do holandês com jovens e seu futebol ofensivo.

"Futebol ofensivo, acelerado e inspirador. Ele sempre demonstrou uma paixão especial ao trabalhar com jovens jogadores em suas equipes. É por isso que Peter se encaixa muito bem conosco, porque há muitos anos estamos empenhados em desenvolver atletas dos juniores altamente talentosos e em elevá-los ao mais alto nível, em uma combinação equilibrada com profissionais experientes. Nossa equipe se beneficiará com Peter Bosz", concluiu.