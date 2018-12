Leganés sai na frente, mas Sevilla empata no fim e desperdiça chance de voltar a vice-liderança

O Leganés desperdiçou uma ótima oportunidade de bater um dos grandes da La Liga. Depois de sair na frente logo aos cinco minutos de jogo com gol de Mikel Vesga e ter todo o segundo tempo a vantagem de jogar com um a mais, os Pepineros sucumbiram a força do Sevilla e sofreram um empate amargo no final, em tento marcado por Ben Yedder.

O placar de 1 a 1 acabou não sendo bom para ninguém. Nem mesmo para o time de Andaluzia, que empatou de forma heroica. O pontinho conquistado no fim não foi suficiente para os Rojiblancos recuperarem a vice-liderança. Agora com 32 pontos, os comandados de Pablo Machín continuam na terceira posição. Para o Leganés, ainda pior. Ver o jogo escapar de suas mãos de modo tão duro além de tudo deixou a equipe mantida perto na zona do rebaixamento, com 19 pontos e na 16ª posição.

Com um elenco de bons jogadores apesar do lugar baixo que ocupa na tabela, os donos da casa provaram logo que não teriam medo de encarar o Sevilla de frente. Em grande cruzamento do lateral-direito camaronês Nyom, o meia central Mikel Risga apareceu de surpresa na área e cabeceou para as redes. A vantagem logo depois poderia ser aumentada por mais de um momento. A falta de pontaria no entanto acabaria sendo fatal mais tarde.

Atrás do placar, a ida e retorno para o intervalo se faria mais complicada para os Blanquirrojos. De cabeça quente, o argentino Franco Vázques falou o que não devia no pé do ouvido do juiz e recebeu cartão vermelho direto. Não tendo o que fazer, o Sevilla foi para o ataque, mesmo sabendo que deixaria espaço atrás.

Espaço este seguidamente não aproveitado pelos mandantes que seriam castigados no fim. Precisamente aos 46' do segundo tempo. No meio da neblina que tinha tomado conta do estádio Municipal de Butarque, Roque Mesa deu passe preciso para Ben Yedder, que absolutamente livre embaixo do gol só teve o trabalho de escorar. Jogo empatado e finalizado com gosto de quero mais para os dois lados.