Tottenham amplia freguesia e atropela Everton fora de casa

Em uma atuação dominante, o Tottenham dominou e passou fácil pelo Everton no fechamento da 18ª rodada da Premier League. Walcott abriu o placar, mas Son, Alli, Kane e Eriksen marcaram seguidamente para os Spurs. Sigurdsson descontou, porém Son e Kane marcaram mais uma vez para fecharem o placar neste domingo (23) em Goodison Park.

Richarlison foi titular pelo lado do Everton, substituído aos 29 do segundo tempo para a entrada de outro brasileiro, Bernard. No Tottenham, Lucas começou entre os reservas e foi acionado para substituit Sissoko aos 38 da segunda etapa.

Sob o comando de Mauricio Pochettino, o Tottenham nunca perdeu para o Everton. Foi o 12º jogo seguido sem perder para este adversário - sete vitórias e cinco derrotas no período. Nas últimas três partidas, os Spurs marcaram 12 gols e sofreram apenas dois contra o rival. Os Toffees não vencem o time londrino desde 2012 - Dempsey abriu o placar, mas Pienaar e Jelavic, ambos nos acréscimos, garantiram a virada.

O Tottenham sempre pareceu o dono do jogo, apesar de ter saído atrás com um gol de Walcott aos 21. O tento dos Toffees aumentou o senso de urgência dos Spurs, que conseguiram virar ainda no primeiro tempo. Son, aos 27, Alli, aos 35, e Kane, aos 42, fizeram 3 a 1 antes do intervalo.

Dele Alli, que ficou sentindo após uma dividida dura com o goleiro Pickford, saiu no intervalo para a entrada de Lamela. Mesmo assim, logo aos três, Eriksen ampliou a vantagem do Tottenham. Sigurdsson fez valer a 'lei do ex' valer aos seis, fazendo um belo gol em jogada individual: 4 a 2.

Sonhando com um comeback, o Everton continuou com sua equipe muito aberta e dando ainda mais espaços para os visitantes, que aproveitaram. Son, aos 16, em posição irregular, aproveitou grande passe de Lamela para fazer 5 a 2. Depois, Kane, aos 29, apareceu livre no meio da área após troca de passes rápida e fechou a goleada: 6 a 2. Foi o quarto jogo seguido pela Premier League que o centro-avante marcou dois gols contra os Toffees.

Com 42 pontos, o Tottenham está em terceiro lugar, dois pontos atrás do Man City e seis atrás do Liverpool. Já o Everton chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer e vê a pressão sobre o técnico Marco Silv aumentar. O resultado manda os Toffees para 11º lugar, com 24.

Os dois times voltam a campo no Boxing Day, na quarta-feira (26), à 13h (horário de Brasília). O Everton viaja para enfrentar o Burnley, em Turf Moor, enquanto o Tottenham joga em Wembley contra o Bournemouth.