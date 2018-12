Leicester vira e impõe segunda derrota seguida do Manchester City na Premier League

Nesta quarta-feira (26), Leicester e Mancheter City se enfrentaram pela última rodada do primeiro turno da Premier League. O City vinha de derrota em casa e precisava da vitória para se recuperar, mas atuou bem abaixo e viu o adversário virar o jogo em duas oportunidades.

O jogo começou com o Manchester City melhor, criando chances mas falhando na hora da conclusão. Até que, com 13 minutos o time de Guardiola construiu boa jogada pelo meio, Aguero se movimentou e recebeu a bola entre os zagueiros e tocou na frente para Bernardo, o meia dominou e colocou a bola no cantinho, abrindo o marcador, 1 a 0 City.

O gol não abalou o time da casa, que passou a ganhar as divididas e evitar chances de gol do City. Aos 18 saiu o primeiro bom contra-ataque do Leicester, Vardy recebeu e avançou. No bico esquerdo da grande área, ele cruzou para Albrighton, que subiu nas costas de Delph e escorou de cabeça para empatar o jogo.

A partida estava com o placar de 1 a 1 mas com poucas oportunidades de ambas as equipes. O City, com esse gol sofrido, chegou em oito dos últimos nove jogos sofrendo gols pela Premier League, e com esse empate ia se afastando mais do Liverpool e deixando o Tottenham encostar. A partir dos 35 minutos, as chances de gol começaram a aparecer dos dois lados.

Primeiro com o City, tabela entre Sané e De Bruyne, o alemão cruzou para Aguero que chutou por cima do gol. No minuto seguinte, quase a mesma jogada, mas o cruzamento de Sané foi interceptado por Maguire. Aos 38, bobeada do City no meio campo, Vardy saiu na cara do gol e chutou em cima de Ederson. E depois Choudhury recebeu cruzamento e chutou cruzado, para outra boa defesa do goleiro brasileiro. Duas oportunidades para cada lado, mas nenhum gol a mais, e assim seguiu até o fim do primeiro tempo.

A segunda etapa teve domínio do City até os 30 minutos. Durante esse tempo, o time de Guardiola teve boas chances de voltar à frente do marcador, como De Bruyne, que aos 20 minutos acabou perdendo uma, depois de adiantar muito uma boa lançada por Sterling. Ou como a furada de Aguero aos 29, e na sequência a cabeçada pra fora do argentino.

O ritmo caiu um pouco depois disso, e o Leicester voltou pro jogo, e na primeira boa chance, virou o jogo. Após cobrança de escanteio, Sané afastou a bola de cabeça, mas ela sobrou para Ricardo Pereira na entrada da área. O português dominou e soltou uma bomba de pé direito, acertando o gol de Ederson, colocando 2 a 1 para o time da casa no King Power Stadium.

Perdido no jogo, Delph acabou sendo expulso depois de um carrinho no autor do gol da virada do Leicester. O fim do jogo decretou a perda da 2ª colocação na tabela do Manchester City, que foi ultrapassado pelo Tottenham, e consequentemente, mais distante do Liverpool.

Com a vitória, o Leicester chegou à 7ª colocação, e no sábado (29) recebe o Cardiff, pela 20ª rodada. Já o Manchester City caiu para a 3ª posição, e soma 3 derrotas nos últimos 4 jogos, domingo (30) visitará o Southampton, para tentar recuperar a posição no campeonato.