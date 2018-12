Na volta de Solskjaer ao Old Trafford, United joga bem e vence Huddersfield com tranquilidade

Embalados pela goleada na ultima rodada, o Manchester United recebeu no Old Trafford a equipe do Huddersfield Town pela décima nona rodada da Premier League. Os diabos vermelhos foram a campo pra tentar a segunda vitoria seguida sobre o comando de Solskjaer, enquanto os Terriers lutavam desesperadamente para respirar na tabela da competição e deixar a lanterna do campeonato.

As primeiras chances do jogo foram da equipe visitante, mas sem levar muito perigo. Após o pequeno susto inicial, a equipe de Manchester começou a ter amplo domínio do jogo. Aos 28 minutos Juan Mata bateu um escanteio para dentro da área, Lindelof subiu alto para disputar com a zaga adversária e a bola sobrou pra Matíc só empurrar para o fundo das redes.

O gol animou ainda mais o time da casa. No final do primeiro tempo a equipe Vermelha criou duas chances muito boas de gol. Na primeira chance, Marcus Rashford fez uma linda jogada pela ponta esquerda e cruzou para o Lateral Diego Dalot finalizar para fora. O Segundo Lance foi criado pro Juan Mata, que deu um belo passe para Rashford finalizar cruzado para fora.

O segundo tempo começou com a equipe do Huddersfield saindo mais para o jogo. Os primeiros minutos da segunda etapa, as duas equipes abusaram da velocidade e começaram a trocar ataques. Esse princípio da etapa final, quase premiou a equipe visitante. Após a batida de um escanteio curto para dentro da área, Depoitre finalizou bem e viu David De Gea fazer uma linda defesa.

O gol da tranquilidade para os Diabos Vermelhos, veio aos 64 minutos. Em linda triangulação pelo lado direito, Ander Herrera rolou para Paul Pogba finalizar forte e sem chances para o goleiro Lossl. A bola ainda beijou o poste direito antes de morrer no fundo das redes. No final do jogo, ainda deu para os mandantes ampliarem o placar. Em boa jogada de Lingard, Pogba recebeu fora da área e finalizou colocado no canto direito do goleiro e marcou um golaço. A equipe do Huddersfield ainda consegui o seu gol de honra com Mathias Jorgensen aos 88 minutos.