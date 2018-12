Milan empata com Frosinone e chega ao quarto jogo seguido sem marcar na Serie A

Nesta quarta (26), o Milan visitou o Frosinone no Benito Stirpe, pela décima oitava rodada da Série A. Apesar das boas chances criadas, as duas equipes não saíram do 0 a 0 e o time rossonero chegou a quarta partida de Serie A sem balançar as redes.

Com o resultado, a Diavolo permanece na quinta colocação, com 28 pontos. Já a Canarini segue em crise, na penúltima posição da tabela, com apenas 10 pontos.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (29). Ao 12h (horário de Brasília), o Frosinone visita o Chievo, em Verona. Mais tarde, ás 17h30 (horário de Brasília), a equipe do Milan recebe a SPAL no San Siro.

O início do primeiro tempo foi movimentado, com o Milan aparecendo bem na frente já aos dois minutos. Cruzamento feito pela direita do ataque e Cutrone tentou emendar um chute de primeira, mas ele saiu torto.

Aos 16, em rápido contra-ataque, o Frosinone respondeu. Velocidade de Chibsah no meio de campo e passe preciso para Pinamonti, que finalizou pra fora. Os milanistas responderam de forma rápida, já aos 17. Castillejo avançou, chutou colocado e a bola foi direto na trave do time mandante.

Aos 29, mais um ataque dos donos da casa. Levantamento direto na área e Ghiglione bate de primeira, mas Donnarumma se estica para salvar a pele do time rossonero.

Já próximo do fim do primeiro tempo, um susto. Roubada de bola por Crisetig em Calhanoglu no meio de campo, o meio-campista deixou com Chibsah na esquerda, que cruzou rasteiro e Maiello completou pro fundo das redes. No entanto, o árbitro consultou o VAR e viu falta no início da jogada, anulando o gol do Frosinone.

Na etapa complementar, o ritmo das duas equipes abaixou e ambas pouco produziram nos primeiros minutos. A boa chance foi surgir aos 73, pelos donos da casa. Ghiglione arriscou de fora da área e obrigou Donnarumma a fazer bela defesa.

Já nos acréscimos, com 92 minutos mostrando no relógio, quase que o placar é aberto. Contra-golpe rápido feito e Ciano bate com categoria, mas o goleiro milanista faz um milagre e evita o gol. 0 a 0 no placar.