Napoli tem dois expulsos, Lautaro Martinez marca no fim e Inter vence em Milão

Nesta quarta-feira (26), a Internazionale recebeu o Napoli em Milão, pela décima oitava rodada da Série A. Numa partida marcada pela arbitragem e por atos racistas contra o zagueiro Koulibaly, o 1 a 0 ficou no placar para a equipe nerazzurri, com gol de Lautaro Martínez.

Com o resultado, o time de Nápoles perde a oportunidade de se aproximar da Juventus, permanecendo com 41 pontos, nove a menos que a Velha Senhora. Já a Beneamata chega aos 36 pontos, na terceira colocação, encostando nos napolitanos.

Com bola rolando, alguns atos da torcida mandante acabaram por tirar o brilho do confronto. O zagueiro Koulibaly foi alvo de cânticos racistas durante o jogo, mas nada foi feito para defender o senegalês, que aos 80 minutos, acabou expulso.

O defensor aplaudiu ironicamente o árbitro Mazzoleni e por já ter um cartão amarelo, foi penalizado com um vermelho, indo para o vestiário mais cedo.

O jogo seguiu e o primeiro tento saiu após muita tensão no Giuseppe Meazza. Cruzamento feito por Keita Baldé do lado direito, Brozovic deixou ela passar e o jovem argentino Lautaro Martínez apareceu pra completar. Explosão em Milão.

Ainda deu tempo de aos quatro minutos de acréscimos, Insigne ser expulso. Assim como no lance do defensor napolitano, o atacante acabou falando com o juiz e terminou com o cartão vermelho.

As duas equipes voltam a campo no sábado (29). A Beneamata faz uma visita ao Empoli, ao 12h (horário de Brasília), enquanto a Azzurri recebe o Bologna, ás 15h (horário de Brasília).