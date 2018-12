Liverpool goleia Newcastle e se isola na liderança da Premier League

Em Anfield, o Liverpool bateu o Newcastle pelo placar de 4 a 0. Os gols da goleada dos Reds foram marcados por Dejan Lovren (11'), Mohamed Salah (46'), Xherdan Shaqiri (78') e Fabinho (84'). Com esse resultado, os comandados por Jürgen Klopp isolaram-se na liderança da Premier League com 51 pontos, sete a mais que o vice-líder Manchester City. Já com a derrota, a equipe de Rafa Benítez fica na 15ª posição, com 17 pontos conquistados até aqui.

O JOGO

Os visitantes iniciaram a partida oferecendo perigo aos anfitriões. Logo aos sete minutos, Ritchie recebeu um passe livre pelo lado esquerdo e cruzou. A bola passou por Van Dijk e sobrou para Joselu que, de cabeça, escorou-a para fora. Com nove, o Liverpool chegava ao ataque. Firmino recebeu na área e passou para Mané. O senegalês mandou a redonda para Shaqiri que, de primeira, finalizou para fora.

Um minuto depois, o time de Klopp abriu o placar. Shaqiri cobra um escanteio rasteiro nos pés de Robertson. O lateral-esquerdo alçou a bola na área e, na hora de cortar o lance, o zagueiro Lascelles acabou colocando-a nos pés de Lovren. O croata pegou a sobra de primeira e abriu o marcador para os Reds. Aos 19 minutos, o Liverpool tentava marcar mais um. Mané recebeu lançamento, e entrou na área. No momento que o ponta ia chutar, o goleiro Dubravka saiu e evitou o segundo gol.

Com 26 minutos, Alisson iniciou rapidamente o avanço dos donos da casa. O brasileiro passou para Shaqiri, que avançou e serviu Salah. O egípcio tentou colocar a bola no Firmino, mas esta passou muito rápido e saiu pela linha de fundo. Aos 43', Shaqiri quase fez de falta. Em cobrança frontal de bola parada, a pelota desviou em Dummett e obrigou Dubravka a esticar-se para evitar o gol.

Logo no primeiro do segundo tempo, pênalti para os Reds. Salah invadiu a área e, na hora do chute, teve seu ombro puxado pelo zagueiro Dummett. O próprio egípcio foi para a cobrança e converteu. 2 a 0. Sete minutos depois, o Liverpool quase marcou o terceiro. Shaqiri colocou Mané em boa condições e o senegalês tentou o passe para Firmino. A bola pararia com o brasileiro, mas a zaga do Newcastle cortou antes que o atacante pudesse concluir.

Aos 64 minutos, mais pressão do time de Klopp. Roberton cruzou a bola na área, entretanto esta passou por todo mundo. Na sobra, Mané emendou uma bicicleta, mas não teve força para atingir o gol e foi rebatida nos pés de Firmino. Na linha de fundo, o atacante tentou passar para o meio da área, mas não teve êxito. Nos dois minutos seguintes, Salah serviu Firmino, que chutou cruzado para boa defesa do arqueiro Dubravka.

Com 78, depois de muita persistência, o Liverpool fez o 3 a 0. Na entrada da área, Sturridge (entrou no lugar de Firmino) ajeitou para Henderson que lançou, de maneira rasteira, para Alexander-Arnold. O inglês cruzou baixo para Shaqiri escorar para o gol. Seis minutos depois, os donos da casa fizeram mais um e fecharam a goleada. Pelo lado direito, Salah cobrou escanteio fechado. Fabinho (entrou no lugar de Wijnaldum) subiu e, de cabeça, estufou a bola no fundo das redes. 4 a 0.

Os comandados por Klopp retornam aos gramados no próximo sábado (29), quando enfrentam, em Anfield, o Arsenal, às 15h30, pela 20ª rodada da Premier League. Já o time de Rafa Benítez joga no mesmo dia, às 13h, contra o Watford, no Vicarage Road, também pela 20ª rodada da liga.