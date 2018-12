No Boxing Day, Arsenal sai na frente, mas cede empate para  Brighton 

Partida válida pela 19ª rodada da Premier League, disputada no Falmer Stadium, 15h15

Pela 19ª rodada da Premier League, Brighton & Hove Albion e Arsenal ficaram no empate, em partida realizada na tarde dessa quarta-feira (26), no Falmer Stadium. Aubameyang marcou primeiro para os visitantes, mas Locadia deixou tudo igual para os mandantes.

Os Gunners começaram com tudo e, aos seis minutos, Aubameyang abriu o placar. Lacazette fez boa jogada individual mas perdeu o ângulo para o chute, mas mesmo assim finalizou. O lance sobrou pro atacante gabonense, que só precisou tirar do goleiro pra balançar as redes.

Os visitantes dominavam o confronto e chagaram a ficar com 73% da posse de bola. A primeira chegada dos mandantes aconteceu aos 21, em uma tentativa de Gross, que limpou a marcação na entrada da área e arriscou o chute, mas a defesa desviou e colocou para escanteio.

Tentando entrar na partida, os Seagulls adiantaram sua linha de defesa e se lançaram ao ataque. Aos 30, depois de uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Locadia ficou livre, passou por Leno e só guardou no gol vazio para deixar tudo igual.

Aubameyang comemora o primeiro gol do jogo (Reprodução / Arsenal)

No inicio da segunda etapa, os donos da casa assustaram e por pouco não conseguiram a virada. March fez o cruzamento para Propper, que cabeceou forte, mas mandou a direta da meta. Pouco depois, novamente Propper teve a chance, após lançamento de Locadia, mas, mesmo na pequena área, o atacante acabou jogando para fora.

Mesmo ficando mais com a bola, a equipe comanda por Unai Emery não conseguia chegar ao gol. Fechando os espaços, Aubameyang tentou o chute, aos 32, mas acabou parando no bloqueio de Duffy, que afastou o perigo. Tentando responder, os Seagulls contra atacaram e Murray tentou surpreender Leno, que estava adiantado, tentando encobrir o goleiro, mas o lance acabou indo com muita força e passou por cima.

Com o jogo se aproximando do fim, March inverteu a jogada para Locadia, que invadiu a área e chutou cruzado. Leno foi na jogada, não alcançou, mas a bola passou a esquerda.

O resultado deixou os Gunners com 38 pontos, ficando na quarta colocação. Já os Seagulls agora somam 22 e ficaram na 13ª posição. Os dois clubes voltam aos gramados no próximo sábado (29). Às 13h, o Brighton & Hove Albion recebe o Everton, novamente em casa. Um pouco mais tarde, às 15h30, o Arsenal visita o Liverpool, em Anfield.