Tottenham massacra Bournemouth e termina rodada da Premier League na vice-liderança

Foi o Tottenham quem deu presente aos seus torcedores . Pelo placar de cinco a zero, os Spurs destruíram o Bournemouth. Eriksen, Son (x2), Lucas e Kane fizeram os gols que decretaram a vitória para mais de 45 mil pessoas em Wembley.

O começo de partida era o de sempre. Os lilywhites com a bola, pressionando quem ousasse pisar no sagrado gramado de Wembley. É uma calmaria quando o dinamarquês desfila sua qualidade pelo campo, com chutes e passes. Foi dele que saiu o primeiro.

Após passe de Walker-Peters, Eriksen bateu e a bola desviou na defesa visitante, matando Begovic, quem não tinha o que fazer.

Eriksen teve atuação de gala na noite londrina. (Foto: SpursOfficial)

Depois do gol, a pressão continuou. Pouco tempo depois, a excelente fase vivida por Son gritou alto. Com MUITO pouco espaço, o sul-coreano conseguiu armar o chute e bater no cantinho esquerdo do goleiro bósnio, abrindo dois de diferença para o Bournemouth. Detalhe, foi outro passe de Walker-Peters.

Detalhe, foi outro passe de Walker-Peters. (Foto: SpursOfficial)

O motor não parava. Era a sede dos atacantes querendo fazer gols atrás de gols. Pouco mais de dez minutos depois, Walker-Peters, quem fazia sua estréia como titular na Premier League, não cruzou, deu um passe nos pés de Lucas, quem só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Em sua estreia, Walker-Peters se tornou o jogador mais jovem (21 anos e 257 dias) a fornecer três assistências em um jogo da Premier League desde Jermaine Pennant (20 anos e 227 dias) em Agosto de 2003 para o Leeds contra o Middlesbrough.

Brilha a jovem estrela da casa. (Foto: SpursOfficial)

Antes dos 40 minutos, já estava tudo resolvido. Os três a zero dificilmente iriam fazer o Tottenham ser incomodado.

Na volta do intervalo, o Bournemouth tinha duas opções hipotéticas: se recuar e não tomar mais gols, ou ir ao ataque e tentar diminuir. Aos torcedores dos cherries, nem uma coisa nem outra aconteceu.

Era um passeio da equipe londrina, que até demorou para ampliar. Apenas aos 60 minutos, Harry Kane foi lançado por Eriksen e deu uma espécie de voleio mal feito. Mas, mesmo assim, venceu o guarda-redes dos visitantes.

Com o gol, o inglês marcou seu 120º gol na Premier League, se igualando a Steven Gerrard. (Foto: SpursOfficial)

Sem dar tempo para a "presa" respirar, minutos mais tarde o placar se ampliou. Depois de um bate-rebate feio dentro da grande área, a redonda sobrou nos pés de Son, quem driblou Begovic e empurrou para o fundo das redes.

Son marcou sete gols e deu duas assistências nos últimos sete jogos com a camisa dos Spurs. (Foto: SpursOfficial)

Depois do quinto gol, o jogo se arrastava. Era passe de um lado, passe pro outro dos mandantes. O Bournemouth até assustou algumas vezes, com cruzamentos e chutes de longe, mas mal fizeram Lloris, aniversariante do dia, trabalhar no dia de seu nascimento.

Com a vitória, o Tottenham assumiu a vice-liderança e enfrenta o Wolverhampton na próxima rodada. O Bournemouth estacionou na décima primeira colocação e enfrenta o United em Old Trafford.