Felipe Anderson marca duas vezes e garante virada do West Ham sobre o Southampton

Na tarde dessa quinta-feira, pela 19ª rodada da Premier League, O West Ham mostrou sua força jogando fora de casa e venceram o Southampton, no St Mary's Stadium. Ogbonna, contra, chegou a colocar os mandantes na frente, mas Felipe Anderson marcou duas vezes e garantiu a virada para os visitantes.

Os donos da casa começaram assustando com duas chances logo nos primeiros minutos de jogo. Aos dois, Redmond finalizou com o pé esquerdo alto e no meio do gol, mas Fabianski defendeu tranquilamente. Na sequência, Ings tentou chute colocado, no ângulo, mas acabou errando o alvo.

A resposta do time adversário veio aos 18, em uma cabeçada de Diangana que acabou indo para o meio da área. Logo depois, Snodgrass arriscou de perna canhota, mas foi defendida pelo goleiro.

Após um inicio agitado, o confronto passou a ser mais lento, com as equipes valorizando a posse de bola e procurando uma brecha na defesa. Aos 45, Snodgrass arriscou de longe e mandou muito forte, por cima da meta.

Para a etapa final, os Saints foram pra cima e logo no começo, conseguiram abrir o placar. O autor do gol foi Ogbonna, que após um lance turbulento no sistema defensivo, acabou balançando as redes da própria equipe.

Mas os Hammers não sentiram o gol e foram rapidamente virar o jogo, com dois gols de Felipe Anderson. No primeiro, o brasileiro não desperdiçou a oportunidade de finalizar de fora da área, surpreendendo McCarthy, que não conseguiu chegar.

Pouco depois, aos oito, em jogada de contra ataque, Michail Antonio recebeu passe em profundidade e ajeitou para o brasileiro pegar de primeira, um chute indefensável de direita, acertando o ângulo e garantindo a vitória para os visitantes.

Com o resultado, mesmo perdendo, os Saints não tiveram sua posição alterada na tabela do Campeonato Inglês, ficando em 16º lugar, ocm 15 pontos. Já os Hammers agora somam 27, e sobem para a décima posição no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (30) para a última partida desse ano. O Southampton joga novamente diante de seu torcedor, recebendo o Manchester City, às 12h15. No mesmo horário, o West Ham visita o Burnley no Turf Moor.