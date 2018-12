Com gol de Locadia, Brighton supera Everton pelo placar mínimo e encerra 2018 com vitória

No Amex Stadium, o Everton visitou o Brighton em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. O uma vitória dos donos da casa pelo placar mínimo, com gol de Locadia (59'). Com esse resultado, os comandados por Marco Silva ocupam a 8ª posição, com 27 pontos ganhos. Já o time de Chris Hughton está na 13ª colocação, com 25 pontos.

O JOGO

Os visitantes começaram o jogo tentando tirar o zero do placar. Aos 12 minutos, no primeiro escanteio da partida, Digne cruzou para o meio da área, mas a bola foi afastada. Na sobra, Bernard tomou a posse da bola e cruzou-a na cabeça de Keane. O zagueiro cabeceou para fora da meta adversária. Três minutos depois, os anfitriões tiveram sua primeira chance. Gross ofertou um excelente lançamento para o meio-campo, a bola passa do lado de Andone e, quando ia parar nos pés de Locadia, Pickford mergulhou e interceptou a trajetória da bola.

Com 29 minutos, o time de Marco Silva chegava ao ataque mais uma vez. Richarlison invadiu a área dos donos da casa e chutou. O goleiro Button conseguiu evitar o gol e, no rebote, o lateral-direito Coleman não teve um tempo de reação rápido e foi bloqueado. Aos 41', mais Everton no ataque. Depois de um cruzamento, Richarlison subiu e escorou a bola para seu compatriota Bernard. Mas o jogador de lado não conseguiu aproveitar a oportunidade.

No início da segunda etapa, aos 50 minutos, o Brighton chegava novamente. Propper abriu espaço depois de esquivar-se do zagueiro Mina e serviu Andone. No momento que o atacante finalizaria, Zouma chegou de carrinho e evitou a sequência do lance. Com 57, Gross cruzou no meio da área. Para aproveitar a pelota alçada, Andone subiu mais alto que todos para cabecear, mas parou nas mãos de Pickford.

Nos dois minutos seguintes, após muita insistência, os donos da casa finalmente abriram o placar. Por causa de um escanteio, a bola foi levantada na área, desviou em André Gomes e parou nos pés de Locadia. O holandês foi veloz e estufou a bola no fundo das redes. Inicialmente, a jogada foi considerada impedida, mas a decisão foi anulada.

Aos 61 minutos, o Everton tentava empatar o jogo. Dentro da área, Richarlison arrumou um espaço e conseguiu chutar para o gol. A bola passou por Bernard, que deu um corta-luz e surpreendeu Button. O arqueiro espalmou a bola na trave e evitou o tento.

O Everton volta aos gramados na próxima terça-feira (1), quando recebe, no Goodison Park, o Leceister City, às 10h30, pela 21ª rodada da Premier League. Já o Brighton joga na quarta-feira (2), no Estádio Olímpico de Londres, às 17h45, também pela 21ª rodada da Liga.