Firmino marca três, Liverpool goleia Arsenal e aumenta distância na ponta da Premier League

Em Anfield, o Liverpool recebeu o Arsenal pela 20ª rodada da Premier League. O embate terminou com uma vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 1. Os gols dos Reds foram marcados por Roberto Firmino (14, 16 e 64'), Mané (32') e Salah (45+2'). O dos Gunners, por Maitland-Niles (11') . Com esse resultado, os comandados por Klopp continuam na 1ª posição, com 54 pontos conquistados. Já o time de Unai Emery ocupa a 5ª colocação, com 38 pontos ganhos.

O JOGO

Logo aos cinco minutos, os Reds já começavam a mostrar seu DNA ofensivo. Mané esquivou-se dos marcadores e rolou para Firmino. O brasileiro serviu Salah que, de letra, chutou para fora. Com nove minutos, Fabinho errou uma virada de jogo e colocou a bola nos pés de Iwobi. O ponta-esquerda segurou a marcação e finalizou para boa defesa de Alisson.

Aos 11', gol do Arsenal. Depois de retomar a posse da bola, pelo lado esquerdo, Iwobi tabelou com Ramsey e cruzou. Maitland-Niles infiltrou a defesa adversária e marcou o gol. Nos 14 minutos, o time da cidade dos Beatles empatou a partida. Firmino serviu Salah pela direita. O egípcio dominou e, na hora de finalizar, foi desarmado. Na sobra, depois de corte errado de Lichtsteiner, a pelota teve sua trajetória desviada no zagueiro Mustafi e sobrou para o camisa 9 empurrar para o gol.

A partida ficou empatada por pouco tempo. Dois minutos depois, Firmino anotou seu segundo tento. No meio-campo, Mané desarmou Torreira e a bola sobrou com o camisa 9. O brasileiro carregou-a, driblou, em sequência, Mustafi e Sokratis, e bateu para o gol, de canhota, sem chances para o goleiro Leno. Com 32 minutos, os Reds abriram 3 a 1. Depois de um lançamento longo primoroso de Robertson, Salah escorou de primeira para Mané. O senegalês só teve o trabalho de estufar a redonda no fundo das redes.

Aos 45 minutos, pênalti para o time de Klopp. Depois de um lançamento de Alisson pela direita, Firmino recebeu a bola e lançou Salah. O camisa 11 dominou e entrou na área. Quando foi armar o chute, Sokratis o derrubou. O próprio egípcio foi para cobrança e deslocou o goleiro com seu chute. 4 a 1 para os Reds no fim do primeiro tempo.

Reprodução/Liverpool

O segundo tempo também começou eletrizante. No primeiro minuto de jogo, Mané tabelou e invadiu a área, mas, na hora de finalizar, foi desarmado por Sokratis. Aos 53, Xhaka achou Ramsey. O galês chutou cruzado e Aubameyang apareceu na frente para escorar, mas finalizou para fora. A arbitragem marcou impedimento do camisa 14 da equipe londrina.

Aos 62 minutos, Salah surpreendeu e achou um passe de letra para Fabinho que, de direita, finalizou e obrigou o arqueiro Leno a esticar-se para evitar o gol. Um minuto depois, em cobrança de escanteio, a bola foi alçada na área e Kolasinac empurrou Lovren. Pênalti para os Reds! Firmino bateu e fez seu hat-trick. 5 a 1.

O Liverpool retorna aos gramados na próxima quinta-feira (2), quando enfrenta, no Etihad Stadium, às 18h, o Manchester City, pela 21ª rodada da Premier League. Já o Arsenal recebe o Fulham na terça-feira (1), no Emirates Stadium, às 13h, também pela 21ª rodada da Liga.