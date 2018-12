Após duas derrotas, City vence Southampton  e volta à segunda posição da Premier League

No penúltimo dia do ano, Southampton e Manchester City se enfrentaram pela Premier League. Os Saints brigam na parte de baixo da tabela, beirando a zona do rebaixamento. Já o City briga na parte de cima, mas vinha de duas derrotas consecutivas e a perda da 2ª colocação para o Tottenham na última rodada. Na partida de hoje muita coisa estava em jogo para as duas equipes, a vitória poderia resgatar a moral do elenco para o restante do campeonato.

O jogo começou à mil por hora, uma chance para cada lado e os goleiros já trabalhando e evitando o primeiro gol. Aos 4 minutos Sterling rolou para David Silva chutar e McCarthy fez boa defesa em dois tempos. Com 8, Austin saiu na cara de Ederson mas acabou dominando errado e não levou perigo. Diante desse início, o City aproveitou a boa jogada de Bernardo Silva, que tabelou com Mahrez pela direita, invadiu a área e rolou para David Silva, que dessa vez mandou para o fundo do gol, colocando os cityzens à frente do placar, 1 a 0.

Após o gol, a equipe de Pep Guardiola seguiu pressionando com Mahrez, que fez uma linda jogada e tirou tinta da trave na finalização. Aguero perdeu uma chance na pequena área, parando em McCarthy. Depois de meia hora de bola rolando, a pressão do City diminuiu e o Southampton iniciava a reação. Com 32 minutos, Austin acertou uma cabeçada que parou em Ederson. Aos 34, Zinchenko cochilou ao sair jogando, perdeu a bola para Hojbjerg que invadiu a área e soltou uma bomba, empatando o jogo no St. Mary´s Stadium, 1 a 1.

O City via a história das últimas duas partidas se repetir. Gol no início, empate ainda no primeiro tempo e a virada na etapa final. Mas o atual campeão contou com a sorte e voltou à frente do placar. Aos 44 minutos, Sterling foi até a linha de fundo, quando cruzou pra trás, a bola desviou em Ward-Prowse e enganou o goleiro dos Saints, 2 a 1 para o Manchester City.

Quando os torcedores se encaminhavam para a parte de lanchonetes e banheiros do estádio, já aguardando o intervalo, no último lance do primeiro tempo, Zinchenko se redimiu e fez um lindo cruzamento, para Aguero tocar de cabeça e ampliar o placar, 3 a 1.

No segundo tempo, McCarthy se tornou o herói que evitou uma goleada. Com 8 minutos fez a defesa com o rosto no chute de Sterling. A trave e Ward-Prowse salvaram os Saints também. O jogo esfriou e o City só voltou à assustar aos 34 minutos da etapa final, Mahrez chutou e parou em McCarthy de novo. O autor do gol dos Saints, Hojbjerg foi expulso após carrinho violento em Fernandinho, que saiu do jogo depois.

Sem muitos lances no segundo tempo, um jogo mais morno tomou conta até o final. Quando terminou, o Manchester City era vice-líder novamente, 7 pontos atrás do líder Liverpool, que coincidentemente é o adversário da próxima rodada, quinta-feira (03). Um grande jogo que pode decidir o campeonato em caso de vitória dos Reds. O Southampton visita o Chelsea na quarta-feira (02), em busca da recuperação.