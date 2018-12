Kanté marca e garante vitória do Chelsea contra Crystal Palace fora de casa

Absoluto em grande parte do jogo, o Chelsea desempenhou uma partida segura e bateu um de seus rivais de Londres, o Crystal Palace, fora de casa. Com gol de Kanté, aos seis da segunda etapa, os Blues venceram por 1 a 0 no Selhurst Park neste domingo (30).

O Chelsea teve um domínio muito grande no primeiro tempo, com 68% de posse de bola, e nove a um em finalizações. O Crystal Palace, porém, conseguiu diminuir os espaços dos Blues, que tentava entrar na área com sua tradicional troca de passes, sem sucesso. Aos 28, Giroud chegou a marcar um lindo gol após lançamento primoroso de Jorginho, mas foi anulado por impedimento.

Com essa dificuldade, os visitantes decidiram arriscar chutes de longa distância. Willian chegou a acertar a trave em cobrança de falta aos 34, e exigiu boa defesa de Guaita minutos depois. Em cobrança de escanteio, Barkley conseguiu finalização acrobática que também parou na trave, e o Palace segurou o empate para o intervalo.

Após dominar toda a primeira etapa, o Chelsea conseguiu o gol logo aos seis da segunda. Recebendo belo passe de David Luiz por elevação, Kanté apareceu para dominar dentro da área e tocar por baixo de Guaita para fazer 1 a 0. Os Blues continuaram a sua estratégia de manter a posse de bola e, mesmo atrás do placar, o Crystal Palace continuou com a postura mais defensiva.

Mesmo sem um grande ímpeto, o Chelsea manteve uma posse de bola ainda maior no segundo tempo e, apesar de menos volume de finalizações, não concedeu nenhum chute ao Palace até os 40 da segunda etapa. No total, foram 12 finalizações do Blues, contra quatro dos Eagles durante todo o jogo. Giroud teve outro gol anulado, de forma polêmica, aos 28, no lance em que se contundiu e foi substituído.

Três das quatro finalizações do Crystal Palace vieram nos últimos cinco minutos mais acréscimos da partida. Zaha, duas vezes, e Wickham tentaram garantir um ponto para os mandantes, mas as finalizações foram sem direção, e o Chelsea garantiu o triunfo.

Com 44 pontos, o Chelsea fica na quarta colocação, abrindo cinco para o Arsenal, que é o primeiro fora da Champions League, e encostando em Tottenham e Manchester City. O Crystal Palace é o 14º, com 19 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (2). O Crystal Palace joga fora de casa contra o Wolverhampton, às 10h, enquanto o Chelsea volta a atuar no Stamford Bridge, diante do Southampton, às 17h45. Jogos no horário de Brasília.