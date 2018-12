Manchester United joga bem, goleia Bournemouth e vence terceira seguida na Premier League

Partida válida pela 20ª rodada da Premier League, disputada no estádio Old Trafford

O Manchester United mostrou que está cada vez mais forte sob o comando de Ole Solskjær. Os Devils golearam o Bournemouth, por 4 a 1, em duelo realizado nesse domingo (30), no Old Trafford, pela 20ª rodada da Premier League. Pogba, Rashford, Lukaku marcaram para os mandantes, enquanto Aké fez o único dos visitantes.

Os donos da casa não perderam tempo e logo aos cinco minutos abriram o placar. Rashford fez grande jogada individual, passou por três marcadores e cruzou rasteiro para Pogba, de carrinho, empurrar pro gol vazio.

A pressão do United continuou e o domínio da partida era evidente. Aos 33, Young começou a jogada e passou para Herrera, que lançou para a área e encontrou a cabeça de Pogba, que escorou para o fundo das redes para ampliar o resultado.

Com a primeira etapa se aproximando do fim, Rashford deixou o dele e transformou o jogo em goleada. Martial invadiu a defesa adversária e colocou a bola dentro da pequena área. O lance chegou no jovem prodígio inglês, que tirou o goleiro e marcou o terceiro.

Nos acréscimos, Aké consegui descontar para os visitantes. Após cobrança de escanteio, Brooks se livrou da marcação e cruzou para o meia cabecear e diminuir a diferença.

Com grande atuação, Pogba fez a diferença na primeira etapa (Reprodução / MUFC)

No segundo tempo, com o confronto já definido, os Red Devils passaram a administrar a posse de bola, mas mesmo assim continuaram atuando no campo ofensivo. Por pouco não fizeram mais um aos 19, em um chute rasteiro de Rashford que acabou indo pra fora.

Mas aos 26, Lukaku, que entrou justamente no lugar do camisa 10, não desperdiçou a oportunidade e garantiu o seu gol, o quarto dos mandantes no jogo. Pogba lançou para o atacante belga, que levou a melhor na disputa com os zagueiros e bateu na saída de Bergovic.

Nos instantes finais, Bailly acabou sendo expulso após acertar um carrinho em Fraser, Mesmo com um homem a menos, o United controlou os nervos e tocou a bola até o apito final.

O resultado aproxima os Devils dos primeiros colocados na competição, o time está em sexto lugar, com 35 pontos. Já os Cherries continuam com 26, e agora ocupam a 12ª colocação no campeonato.

As duas equipes voltam a campo logo após o ano novo, na próxima quarta-feira (02). Às 17h45 (Horário de Brasília), o Bournemouth recebe o Watford, no estádio Dean Court. 15 minutos depois, o Manchester United inicia sua partida, enfrentando o Newcastle no St. James' Park.