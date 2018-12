Segundo jornal, Palmeiras e Corinthians estariam disputando zagueiro do Benfica

Palmeiras e Corinthians estariam em uma disputa fora dos gramados pela contratação do zagueiro argentino Cristián Lema. Ao menos é o que assegura o referenciado jornal O Jogo, que citou o interesse dos rivais paulistas na disputa pelo defensor que sairá do clube de Lisboa em janeiro.

Ainda de acordo com o jornal, além de ser disputado por Corinthians e Palmeiras, Lema também teria provocado outro grande clássico nos bastidores: River Plate e Boca Juniors mostraram-se dispostos a contratar o beque de 27 anos. O O Jogo fala que apesar do forte interesse sul-americano, o staff do atleta prioriza no momento a continuidade no futebol europeu. Nesse sentido, o Fenerbahce aparece como destino mais próximo.

Contratado a custo zero depois de se destacar no Belgrano, Cristián Lema começou a demonstrar insatisfação com a falta de espaço no elenco encarnado. Sem nem sequer ser relacionado para os jogos e vendo o técnico Rui Vitória optar não rodar o time nos jogos das Copas locais, o agente do argentino até mesmo já antecipou que o jogador não sente mais desejo de continuar no clube português.

Famoso na Argentina por ser "zagueiro artilheiro", Lema já atuou em clubes como Newell's Old Boys, Tigre e Quilmes. Mesmo um possível empréstimo não sendo totalmente descartado, o Benfica de início estaria disposto a apenas vender definitivamente por valores entre 3 a 4 milhões de euros.