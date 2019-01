Primeira de 2019: Fiorentina anuncia Luis Muriel por empréstimo junto ao Sevilla

A Fiorentina anunciou, nesta terça-feira (1º), o acordo com o Sevilla para o empréstimo do atacante colombiano Luis Muriel, 27 anos. O jogador estava sem espaço no time espanhol e quis voltar para a Serie A, onde teve o maior destaque na carreira. É a primeira contratação de um time italiano anunciada neste período - Lucas Paquetá, do Milan, já havia sido contratado meses atrás.

O atleta ficará no time italiano até o final da temporada e a equipe terá a opção de compra, por 13 milhões de euros. Na liga italiana, ele acumula 165 jogos e 43 gols, vestindo as camisas de Lecce, Sampdoria, Udinese e Milan. Com o Sevilla, foram 35 jogos e oito gols. Neste ano, disputou a Copa do Mundo com a camisa da Colômbia. No total, tem 22 partidas e dois gols com a camisa dos cafeteros.

Ele realizará exames médicos na próxima quarta-feira (2). A Fiorentina não faz uma grande campanha e ocupa a 10ª colocação da Serie A, com 26 pontos em 19 rodadas, e tenta se reforçar para buscar uma vaga às competições europeias.