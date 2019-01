Novo ano, mesmo artilheiro: Vardy decide e Leicester vence Everton no primeiro jogo de 2019

Em primeiro jogo do ano, o Leicester foi um convidado indesejado. Em pleno Goodison Park, os Foxes venceram o Everton por 1 a 0 pela 21ª rodada da Premier League. Jamie Vardy marcou o único gol da partida em Liverpool.

Em jogo com clima de ressaca pós-virada de ano, a primeira etapa passou sem grandes emoções. Os times tiveram pouca posse de bola- o Leicester com 66% e o Everton, 74%. O volante Choudhury dificultou as chances do Everton. O brasileiro Richarlison teve uma partida apagada.

O gol saiu só no segundo tempo. Aos 13 minutos, o zagueiro Keane se atrapalhou no corte após o chutão do goleiro, Vardy partiu livre e mandou por baixo do goleiro Pickford para garantir a vitória dos Foxes fora de casa.

Com os três pontos, o Leicester chega a 31 e na sétima colocação. Já o Everton, que vem despencando na tabela, está em 10°, com 27 pontos.

A próxima rodada é só no dia 12. O Leicester recebe o Southampton. Já no dia 13, o Everton recebe o Bournemouth. Antes, os times entram em campo pela FA Cup: os Foxes enfrentam o Newport County, fora de casa, no domingo (6), enquanto os Toffees recebem o Lincoln City, no sábado (5)