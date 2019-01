Fora de casa, Manchester United bate Newcastle e encosta no G-5 da Premier League

Na tarde desta quarta-feira (2), o Manchester United visitou o Newcastle, no St. James' Park e venceu pelo placar de 2 a 0. O embate válido pela 21ª rodada da Premier League foi marcado pelos gols de Romelu Lukaku (64') e Marcus Rashford (80'). Com esse resultado, os visitantes estão na 6ª colocação, com 38 pontos ganhos. Já os anfitriões estão na 15ª posição, com 18 pontos.

Logo aos três minutos, os visitantes tentavam abrir o placar. Martial tentou tabelar com Juan Mata no meio da área, mas foi impedido pela zaga adversária. Na sobra, Pogba recuperou e chutou, de pé esquerdo, mas parou nas mãos do goleiro Dubravka. Com 12, os anfitriões começaram a oferecer perigo. Atsu levou vantagem da desatenção de Ander Herrera, dominou a bola e chutou cruzado. Entretanto, De Gea encaixou sem dar rebote.

Um minuto depois, Atsu oferecia mais perigo ainda ao United. O zagueiro Phil Jones bobeou e o ganês recebeu, pedalou e finalizou, de bico, para defesa tranquila do goleiro espanhol. No lance seguinte, Jones erra novamente e a pelota sobra nos pés de Rondón que, livre dentro da área, demorou para bater para o gol. O próprio defensor que errou bloqueou o chute.

No minuto 24, após falha do setor defensivo do Newcastle, Rashford receberia livre a bola, mas Dubravka saiu do gol, dividiu com o atacante e evitou o prosseguimento da jogada. Seis minutos depois, Martial serviu Rashford, de letra. O inglês rapidamente rolou para Mata na área, mas o arqueiro do Newcastle foi esperto e agarrou a bola.

No início da segunda etapa, aos cinco minutos, Rashford esquivou-se de um de seus marcadores, mas, ao invés de cruzar, tentou chutar e colocou a redonda para fora da meta. Com 18', gol do United. Rashford cobrou falta e o goleiro Dubravka dá um rebote. A bola sobrou nos pés do belga Romelu Lukaku (entrou no lugar de Rashford) que, em seu primeiro toque na bola, empurrou-a para o fundo das redes.

Com 34 minutos, o segundo gol dos visitantes foi marcado. Com um bonito contra-ataque, Lukaku passou para Alexis Sánchez (entrou no lugar de Mata) e o chileno deixou Rashford em boas condições para tocar na saída de Dubravka.

O próximo compromisso dos Red Devils é no sábado (5), quando enfrenta o Reading, no Old Trafford, às 10h30, pela Copa da Inglaterra. Já o Newcastle enfrenta, no mesmo dia, às 15h30, contra o Blackburn Rovers, no St. James' Park, também pela Copa da Inglaterra.