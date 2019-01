Chelsea contrata meia-atacante Christian Pulisic, ex-Dortmund

Na manhã desta quarta-feira (02), o Chelsea anunciou a contratação do meia-atacante norte-americano Christian Pulisic, de 20 anos. O jogador vai terminar a temporada no Borussia Dortmund, seu clube atual e seguirá para os blues no início da próxima temporada.

As cifras giram em torno de 64 milhões de euros (algo em torno de 284 milhões de reais), tornando o jovem como a terceira contratação mais cara da história do Chelsea e a segunda venda mais cara do clube alemão. Após a confirmação de ambos os clubes, o atleta, camisa dez da seleção dos Estados Unidos da América, falou sobre a chegada ao novo clube.

“No verão, passo para o Chelsea e para uma nova competição, a Premier League inglesa. É um privilégio ter assinado contrato com um clube tão lendário e estou ansioso para trabalhar duro para ser um colaborador para o seu time de jogadores de classe mundial ”, disse o meia-atacante norte americano.

A dirigente do Chelsea, Marina Granovskaia, relatou sobre a negociação e se mostrou otimista com o futuro do jogador no elenco de Maurizio Sarri. Segundo a diretora, Pulisic é um dos jovens jogadores com um dos maiores potenciais da Europa.

“Estamos muito satisfeitos por termos assinado um dos jovens jogadores mais procurados da Europa. Christian mostrou sua qualidade durante um período fantástico na Alemanha e com apenas 20, acreditamos que ele tem o potencial para se tornar um importante jogador do Chelsea por muitos anos. Estamos ansiosos para recebê-lo no Stamford Bridge no verão e desejar a ele e ao Dortmund todo o sucesso pelo restante da temporada", finalizou a dirigente.

O Chelsea ocupa a quarta colocação com 47 pontos, dez atrás do líder Liverpool. Na próxima rodada, os blues enfrentam o Newcastle, dentro de casa, no sábado (12), às 13h.