Tottenham estende contrato de Toby Alderweireld até 2020

O fim de semana começou mais feliz para os torcedores do Tottenham. Nessa sexta-feira (04) o clube londrino anunciou que o contrato do zagueiro Toby Alderweireld foi estendido até 2020. O novo vínculo do atleta também conta com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

O jogador belga tem 135 jogos com a camisa do Spurs, desde que foi contratado junto ao Atlético de Madrid em 2015, por 14,4 milhões de dólares (Cerca de 53,4 milhões de reais). Recentemente seu bom desempenho despertou o interesse do Manchester United.

Atualmente, o Tottenham é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, com 48 pontos, seis atrás do líder Liverpool, e dois a menos que o Manchester City, segundo classificado.