Em casa, Manchester United bate Reading e avança na Copa da Inglaterra

Na tarde deste sábado (5), no Old Trafford, pela Copa da Inglaterra, o Manchester United bateu o Reading pelo placar de 2 a 0, com um gol de pênalti de Juan Mata (22') e um de Lukaku (45+4'). Os comandados por Solskjær retornam aos gramados no domingo que vem (13), quando visitam o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 22ª rodada da Premier League. Já o time de José Manuel Gomes joga no sábado (12), recebendo Nottingham Forest, no Madejski Stadium, pela 27ª rodada da Championship.

O JOGO

Os Diabos Vermelhos ofereceram perigo pela primeira vez aos 15 minutos. Na entrada da área, Alexis Sánchez tomou posse da bola, ajeitou o corpo pra finalizar, mas mandou por cima do gol adversário. No lance seguinte, em contra-ataque muito veloz, Andy Yiadom recebeu com liberdade dentro da área e chutou de primeira. A jogada foi boa, mas o ganês errou a meta.

Aos 19 minutos, Fred recebeu na área e estufou as redes. Mas a arbitragem consultou o VAR e marcou impedimento. Depois do uso da tecnologia, o juiz não validou o gol do brasileiro, mas viu e marcou um pênalti em Juan Mata no mesmo lance. No minuto 22, o próprio espanhol cobrou e, deslocando o goleiro, abriu o marcador.

Com 28, Lukaku encarou a zaga adversária, tentou ganhar na força e finalizou com muita potência para o gol. Entretanto, o belga parou nas mãos do goleiro Jaakkola. No lance seguinte, houve a resposta do Reading. Daniel Loader recebeu, infiltrou a área e driblou De Gea. Contudo, o arqueiro espanhol recuperou-se no lance e deixou o centroavante sem ângulo para concluir.

No apagar das luzes da primeira etapa, aos 48 minutos, mais um dos donos da casa. Na intermediária, Alexis Sanchez olhou para um lado, tocou para o outro e serviu Lukaku. O centroavante driblou Jaakkola e ampliou o placar.

No começo da segunda etapa, o Reading quase descontou. Aos 7', Harriott recebeu na área, girou e finalizou. Romero esticou-se e fez uma excelente defesa. Com 22, Rashford fez jogada individual pelo flanco esquerdo e serviu Fellaini (entrou no lugar de Fred) dentro da área. O belga parou nas mãos do goleiro Jaakkola.

Aos 44, quase mais um do United. Rashford recebeu lançamento no ataque, invadiu a área e driblou o goleiro. Mesmo com a boa jogada, o inglês perdeu o ângulo e não conseguiu fazer o terceiro gol. Três minutos depois, Andreas Pereira avançou no ataque, finalizou da entrada na área. Mas parou nas mãos do goleiro Reading.